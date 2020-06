El ICHH instala una sala de donación de sangre en el Palacio de Congresos Gran Canaria

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) han habilitado desde este lunes una nueva sala de donación de sangre, que estará en funcionamiento en el Palacio de Congresos Gran Canaria hasta el próximo 26 de junio.

Así pues, el recinto cuenta con tres puestos de extracción habilitados por dos equipos médicos, uno en el turno de mañana y otro en el turno de tarde, conformados por un médico, un enfermero, un promotor y un conductor para atender a los donantes. El horario de atención al donante es lunes, de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas y de martes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas. En total, en este punto de donación se podrán realizar hasta 40 extracciones al día, previa citación de 20 donantes para el turno de mañana y otros 20 para el turno de tarde.

Las personas interesadas en donar sangre deben solicitar cita previa a través del formulario publicado en la web www.efectodonacion.com , y que el equipo del ICHH confirmará mediante una llamada telefónica.

El coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y la directora general de INFECAR, Natalia Santana, han acompañado durante la mañana de este lunes lunes al equipo técnico, durante sus primeras extracciones en el Palacio de Congresos. “Según los datos del ICHH, Canarias necesita una media de 300 donaciones diarias para atender las demandas hospitalarias y, en una situación excepcional como la que vivimos, tenemos que llevar a cabo iniciativas que faciliten esta labor”, ha asegurado Natalia Santana, directora general de Infecar.



Por su parte, Raúl García Brink afirmó que “desde el Cabildo de Gran Canaria animamos a la población a donar sangre regularmente para evitar el descenso en las reservas de los hospitales del archipiélago. Donar salva vidas y, la colaboración de todos los ciudadanos, en estos momentos es muy importante, dadas las circunstancias actuales.”. Desde el ICHH se recomienda revisar la información contenida en las pestañas de ‘Información’ y ‘Protocolo’ en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.



Requisitos para la donación



Todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden donar sangre durante el tiempo que dure la transición hacia la nueva normalidad.



Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.



Puntos fijos en Gran Canaria



El punto fijo de extracción de sangre del Banco Provincial de Las Palmas, situado en la calle Alfonso XIII número 4 de la capital grancanaria, está abierto de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:30 a 21:00 horas, y dispone de vado gratuito de aparcamiento a disposición de los y las donantes.