Incentivos fiscales y sanciones económicas, la estrategia del Gobierno canario para reducir los plásticos de un solo uso

El Gobierno de Canarias ha presentado este martes su borrador de la estrategia para la reducción de los plásticos de un solo uso en el que se prevén incentivos fiscales, sanciones económicas y "transversalidad" entre la sociedad, las empresas y las administraciones públicas.



La orden se implementará para cumplir las directivas europeas enfocadas a erradicar el plástico de usar a tirar y que ha fijado 2021 como fecha límite para terminar con productos de un solo uso como los de higiene o cuberterías, muy accesibles en las grandes superficies comerciales.



La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, ha explicado a los medios que, según datos de la Unión Europea, las personas solo usan el plástico una media de 12 minutos al día, pero que luego esos residuos "llenan más del 50% de nuestros complejos ambientales".



Según Barreto, el documento, "el primero de este tipo en España", contiene una parte "muy clara" en cuanto a reutilización y el reciclaje. Prevé apoyo para cadenas y empresas para que incorporen el reciclaje y el arreglo de determinados productos con el objetivo de que puedan ser reutilizados, así como una asistencia para la elaboración de planes de retirada de residuos plásticos.



En suma, ha aseverado, lo principal es hacer "fácil" a los diferentes actores sociales y a los ciudadanos la posibilidad de adquirir productos sin necesidad de que contengan plásticos de un solo uso.



La estrategia contará asimismo con líneas de financiación y ventajas económicas y fiscales que promoverán la adaptación de las empresas y puedan convertir sus productos en reciclados, reutilizados o compostables.



Barreto ha informado de que la orden también llevará aparejado un sistema de sanciones económicas, así como de vigilancia y control, puesto que aunque se pondrán "facilidades" para cumplir la estrategia, es "necesario" este tipo de medidas para poder alcanzar los objetivos.



La consejera no ha especificado el rango económico de esas multas porque la estrategia está en una fase "muy primaria". Si bien es cierto que, ha asegurado que serán "cuantiosas" y que se decidirán en los próximos trámites.



Por otro lado, Nieves Lady Barreto ha admitido que de momento no se plantean recompensar a los ciudadanos económicamente por reciclar plásticos, como se hace en otros países de Europa, pero sí ha hecho énfasis en que se facilitará que las personas puedan adquirir productos en cualquier tienda, supermercado o grandes superficies que no contengan plásticos de un solo uso.



Además, al nivel de las administraciones públicas, este será el primer curso escolar libre de plásticos de un solo uso en los comedores escolares y, asimismo, en los hospitales y centros de salud se pondrá en marcha un proyecto piloto de objetos de plástico que no sean imprescindibles en el uso sanitario.



Barreto también ha abordado la cuestión de los microplásticos en los mares de Canarias, que es "una realidad" que debe paliarse, tal y como contemplan varios informes de las universidades de las islas y reducir el impacto de estos residuos en el medio marino.



Para ello, el Gobierno canario ha adquirido dos embarcaciones diseñadas por una empresa española que han resultado "altamente efectivas" para la limpieza de plásticos y vertidos de hidrocarburos.



Según Barreto, se desarrollarán jornadas de limpieza de ciudades y playas, para lo que serán imprescindibles voluntarios ambientales para evitar que se contaminen las aguas.



A la presentación de la estrategia también ha acudido el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso.



Clavijo ha admitido que se ha tardado "mucho tiempo" como sociedad en afrontar este problema y se ha remontado a mediados del siglo XX para explicar la cultura de "usar y tirar" que ha provocado que, 50 años después, el mundo "tenga problemas".



"Somos conscientes de la modestia de esta estrategia, pero hacemos lo que debemos teniendo en cuneta nuestra dimensión", ha dicho el presidente, quien ha añadido que pretenden abarcar desde los productores hasta la industria del plástico y todos los sectores de la sociedad porque "si no hay conciencia" de productores, consumidores y empresas, "difícilmente se resolverá el uso de los plásticos".



Por su parte, Carlos Alonso ha hecho referencia a cómo el plástico a veces traspasa la cadena alimenticia debido a su presencia en el mar y ha avisado del peligro de este hecho. "Los cabildos tienen un papel relevante y hay que hacer mayores esfuerzos y un mejor tratamiento de esos residuos", ha concluido.