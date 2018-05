El consejero de Industria niega que las plataformas petrolíferas sean un riesgo medioambiental para Canarias

El consejero de Industria, Pedro Ortega, ha advertido este lunes contra quienes cuestionan el riesgo medioambiental derivado del fondeo de plataformas petrolíferas, que a su juicio no existe, y ha precisado que esta actividad ha generado una facturación de 102 millones de euro y dado empleo a más de 200 personas.



Pedro Ortega, que también es consejero de Economía, Comercio y Conocimiento, respondió de esta manera en comisión parlamentaria tras comparecer a petición del diputado socialista Gustavo Matos, quien se preguntó si realmente hay una actividad de reparación naval o los puertos canarios se han convertido "en un parking" de plataformas.



Y si es así, prosiguió, este "aparcamiento" compensa el coste ambiental que supone con impacto a la invasión de especies "muy agresivas" y de poner los recursos naturales en manos de empresas foráneas en una actividad en la que los canarios ocupan los puestos menos remunerados por falta de formación.



El consejero indicó que con esta actividad se supera el pleito insular puesto que Canarias se ofrece como una base única para reparaciones navales y no debe desperdiciar ninguna oportunidad de empleo, por lo que reiteró que no entiende que se cuestione esta capacidad.



"Es un sector que funciona a pleno rendimiento, está impulsando la economía y beneficiando al resto de sectores, además de generar valor", puntualizó Pedro Ortega, quien precisó que en el Puerto de La Luz y Las Palmas hay 18 plataformas fondeadas y se espera otra, en el de Santa Cruz de Tenerife hay nueve y a lo largo del año se recibirán otras tres, y el de Granadilla sirve de apoyo.



Al respecto apuntó que en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife las plataformas han generado más de 70 millones de euros de beneficio y 78 empresas ofrecen sus servicios a esta actividad.



El diputado de Podemos Francisco Déniz advirtió de que no le cuadran las cifras dadas por el consejero porque en el caso de la capital tinerfeña, no ve tantas empresas de reparación "por ningún lado" y sólo una de Noruega que subcontrata a las canarias.



En su opinión, se está apostando "por un cementerio de plataformas" sin tripulación que provocan que un espacio enorme del puerto de Santa Cruz esté "lleno de arretrancos".



Agustín Hernández, del PP, pidió por el contrario continuar consolidando este sector de la mano de la ZEC, las zonas francas y las autoridades portuarias, al tiempo que la nacionalista Socorro Beato, también opinó que se debe potenciar esta actividad "con un gran futuro" porque fortalece el comercio, la industria local y el área del metal.



Por el grupo Mixto el diputado Jesús Ramos se refirió al innegable potencial de esta actividad para la economía isleña pero, añadió, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos medioambientales, por lo que pidió estar vigilantes y cuidar de que los puertos no se conviertan en el retiro de instalaciones en desuso.