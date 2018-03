El Instituto Canario de Igualdad constata casos de violencia machista en familias de menores recluidos

El Instituto Canario de Igualdad buscará posibles antecedentes de violencia machista en las familias de niños acogidos por desamparo o recluidos por orden judicial en centros de menores, al tener indicios de que el maltrato vivido o presenciado en el hogar puede estar en el origen de su situación.



La constatación de que en esos centros "hay un número significativo, que nos hace actuar, de jóvenes que están por otras causas y terminan siendo maltratadores", en el caso de los varones, o que, en el de las chicas, "terminan estando en casas de acogida" para víctimas de machismo, ha motivado esta iniciativa, según ha explicado este miércoles la directora de dicho instituto, Claudina Morales.



Morales ha precisado que "la idea es hacer un estudio en profundidad, en colaboración con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, para ver de qué estamos hablando realmente", ya que actualmente no hay datos sobre la relación de causalidad entre el fenómeno y la situación de los menores.



Pese a lo cual ha insistido en que se considera que "detrás de comportamientos de agresividad, etcétera, está la violencia de género en la familia" como desencadenante, si bien "muchas veces eso no se detecta", entre otras razones debido a que el personal que atiende a los chicos no suele tener una formación especializada en la materia que le permita conectar ambos factores.



Ni tampoco cuenta con herramientas para saber, "una vez que se detecte que son víctimas de violencia de género, cómo tratar la violencia de género en esos espacios", ha añadido.



Por esa razón, ha anunciado que el Instituto Canario de Igualdad, en colaboración con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Archipiélago, ha organizado un curso sobre Conceptos y cuestiones a considerar en la intervención con niños víctimas de violencia de género.



La detección de síntomas que permitan constatar si los menores atendidos han sufrido de algún modo esa violencia, así como las "estrategias para una intervención básica" una vez confirmado ese aspecto, es, por ello, uno de los apartados de contenidos de ese curso, dirigido a profesionales de servicios sociales que trabajan con infancia y familia.



Personal que podrá inscribirse gratuitamente en el proyecto formativo, estructurado en 56 horas de clases que se impartirán en su mayoría a través de internet pero se complementarán con una sesión presencial programada el 13 de junio en Tenerife y un día después, el 14, en Gran Canaria.



Ese, en todo caso, es solo uno entre una media decena de cursos que el Instituto de Igualdad promoverá en coordinación con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, en virtud de un acuerdo que Claudina Morales ha dado a conocer en una rueda de prensa convocada a tal fin junto a Sinesia Medina, directora de la segunda.



La formación continua de profesionales que trabajan en la Red Canaria de Centros y Servicios de Asistencia a Víctimas de Violencia Machista es el propósito general del convenio.



Por ello, entre los cursos ya programados a su amparo figura otro denominado Violencia de género: Conceptos y nociones básicas. Cuestiones a considerar en la atención a víctimas de violencia de género.



Además, habrá uno de Intervención psicológica y social para la recuperación integral de menores víctimas de violencia de género, otro sobre Violencia de género a través de las redes sociales y otro más sobre Intervención psicológica y social para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género, ha detallado Claudina Morales.