Intersindical Canaria alerta sobre las carencias de protección del personal del Servicio Canario de Salud

Caty Darias, coordinadora de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, ha advertido este miércoles que en Canarias “se ha hecho un trabajo maravilloso de contención y se nos puede ir al traste por no tomar una serie de medidas básicas”. La sindicalista denunció en una entrevista en Copa “amplias restricciones de material básico” como mascarillas, geles hidroalcólicos y otros equipos de protección. “Si no llegan suministros, nos podemos encontrar en serias dificultades. No estoy hablando de los próximos días, sino de pasado mañana”, dijo.

Darias resaltó la importancia de satisfacer las necesidades de material de protección para que los profesionales sanitarios puedan seguir trabajando contra la pandemia: “No se puede exponer a los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Imaginen una escenario en el que haya que aislarles, ¿en qué situación de desprotección quedaría la ciudadanía?”

La representante sindical aseguró que se están utilizando mascarillas en la sanidad pública canaria que no protegen a los sanitarios, aunque concedió que “es un problema global de suministros del conjunto del estado español”.

Para asegurar que los sanitarios puedan continuar haciendo su trabajo, Darias pidió también que se someta a pruebas a todos aquellos que hayan entrado en contacto con algún caso positivo de COVID-19. Así, dice, se podrá seguir contando con ellos sin que se conviertan en un vehículo de transmisión del virus al resto de sus compañeros.

“La de las pruebas es una situación que se está dilatando en el tiempo, aunque se prevé que mejore en los próximos días”, dijo.

Ante el previsible aumento de la presión de la pandemia de COVID-19 sobre el sistema sanitario canario, Darias pidió que se reduzca su actividad al mínimo indispensable para liberar recursos y reducir las probabilidades de contagios en los centros médicos.

“Hay que bajar al mínimo la actividad sanitaria que no sea imprescindible. Necesitamos un retén de trabajadores en caso de que se produzca una contaminación entre los mismos y tengan que ser aislados. Todo aquello que no sea imprescindible, que no sea cosa de ida o muerte, como los tratamientos oncológicos, debe quedar suspendido”, dijo.

Darias criticó también que la sanidad concertada siga trabajando “a velocidad de crucero” ante la previsión de un incremento en la necesidad de camas de cuidados intensivos. Según la sindicalista, en la sanidad concertada “están haciendo operaciones que se pueden complicar y pueden requerir una cama de cuidados intensivos.”

Darias ha denunciado también la falta de comunicación con los trabajadores por parte de la dirección de los hospitales, especialmente en Gran Canaria: “No se está informando a los representantes de los trabajadores de la situación real y no se están recogiendo las sugerencias de los trabajadores”.

“Lo que pedimos es que técnicos altamente cualificados se pongan al mando para asesorar y que sean capaces de transmitir al mando único las necesidades que tiene Canarias”, concluyó.