Invertir en prevención en el sector primario, mejor que una base de hidroaviones en Canarias, según expertos

El incendio en la cumbre de Gran Canaria ha reabierto el debate, con cerca de 200.000 firmas en Change.org a favor de la petición y una pregunta registrada en el Senado que demanda conocer por qué no existe ya un destacamento aéreo Los helicópteros son más baratos, más adaptables a la orografía isleña y tienen más cadencia de descarga que los hidroaviones, pero para luchar contra los incendios lo ideal no es tener más medios aéreos, sino invertir en prevención Las descargas de agua salada desde los hidroaviones dañan a la tierra, aunque no es irreversible. Si se le añaden productos químicos, como retardantes o espumójenos, puede impedir que germinen semillas en la tierra, según un estudio del CSIC de 2012 El ingeniero forestal Ferrán Dalmau considera que aunque se instalara una base de hidroaviones en cada Isla “seguirían produciéndose los mismos incendios”, porque el problema principal radica en la gestión del paisaje El director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador, opina que “todo el dinero que se invirtiera en un destacamento se debería destinar a moldear el paisaje o sustituir vegetación muy tendente a quemarse por otra que fuera más adaptable a las condiciones del fuego”