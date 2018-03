La ULL investiga el papel del inconsciente en los fumadores para mejorar su terapia

Neurocientíficos de la Universidad de La Laguna (ULL) investigan el papel del inconsciente en los fumadores con el fin de desarrollar y aplicar una terapia clínica innovadora que les permita dejar de fumar.



El jefe del grupo de investigación de neurociencia cognitiva de la facultad de Psicológica de la ULL, Horacio Barber, ha explicado en una entrevista a Efe que el proyecto tiene como objetivo lograr una mejor comprensión del funcionamiento de los mecanismos atencionales inconscientes en el mantenimiento del hábito de fumar.



Para ello, Julien Dampuré, que es el investigador principal del proyecto, estudia cómo los estímulos relacionados con la droga cuando no son percibidos conscientemente, como puede ser un mechero o una taza de café, atraen la atención de los fumadores y reactivan el deseo de fumar, incluso mucho después de haber parado de fumar, lo que podría explicar la alta tasa de recaída en los fumadores.



El estudio, que se realiza utilizando mediciones electrofisiológicas y de comportamiento, evaluará a las personas para conocer su nivel de adicción y así proponer un terapia efectiva según el nivel de adicción detectado.



Los resultados de las pruebas realizadas servirán para diseñar un estudio clínico con el fin de cancelar el poder de los estímulos que impulsan a fumar mediante técnicas de Neurofeedback y en colaboración con la Clínica NeuroVitalia.



El Neurofeedback es una técnica que tiene por objeto dar acceso al paciente a su actividad eléctrica cerebral en tiempo real, ha comentado Dampuré.



Así, el paciente tiene por tanto un acceso directo al funcionamiento de sus procesos inconscientes y puede modificar sus dinámicas a través del condicionamiento operante durante varias sesiones de entrenamiento asistidas por un terapeuta.



En consecuencia, ha destacado el investigador, este proyecto fortalecerá el conocimiento de la dinámica de los procesos cognitivos inconscientes que apoyan la adicción, y proporcionará los medios para determinar la vulnerabilidad a la adicción frente a la frecuencia de consumo y la recaída, como nuevas herramientas para un método terapéutico innovador.



Este proyecto, financiado por el programa Agustín de Betancourt y en el que colabora el Servicio Canario de la Salud y la Universidad de Cambridge, podrá ser extrapolado a otras adicciones, como la adicción a los videojuegos, pues los procesos atencionales están detrás de cualquier adicción.



Según los dos neurocientíficos, muchas terapias fracasan porque no se tienen en cuenta los mecanismos atencionales, en particular la parte inconsciente "que cuesta controlar".



Por el momento, disponen de datos en personas no fumadoras, lo que les ha permitido conocer su actividad cerebral, que pronto se comparará al electroencefalograma de una muestra de participantes fumadores.



El electroencefalograma ha posibilitado a los investigadores saber cómo se comporta la actividad eléctrica según el tipo de estímulos, por ejemplo, palabras relacionadas con el tabaquismo como cenicero o café frente a otras que no lo están como lápiz o mesa.



"Esperamos que las personas que tiene la adicción reaccionen de forma distinta a las palabras relacionadas con el tabaco", ha aseverado Horacio Barber, quien ha precisado que la adicción al tabaco genera una mayor rigidez atencional que impide a los fumadores dejar de pensar en fumar.



En este contexto, los psicólogos, mediante técnicas de Neurofeedback, intentarán llevar a los adictos a un patrón mental de mayor flexibilidad para que "no se quede enganchados en estímulos relacionados con su problema", ha agregado.



Estas técnicas no se han utilizado para las adicciones, lo cual es una de las novedades de esta investigación, que aplica el Neurofeedback a los fumadores que tienen adicción.



¿Y cuándo se considera que es una adicción? Pues cuando el cigarro interfiere en la vida cotidiana y experimenta, a nivel científico, una "compulsión mental" que no se puede evitar, han comentado los investigadores.



Precisamente, las técnicas de Neurofeedback pueden permitir retomar el control sobre estos procesos inconscientes, ha añadido Dampuré.



Más del 65% de los fumadores intentará un día dejar de fumar y solo el 10% tendrá éxito de mantener la abstinencia durante más de un año, mientras que la mitad de los fumadores desarrollará complicaciones directamente relacionadas con la nicotina que conducen a la muerte, por ejemplo, el 16% morirá de un cáncer de pulmón, ha avisado.