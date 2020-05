Julio Pérez: "La pandemia ha dejado desnuda la sanidad, es momento de cambiar"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este lunes que la pandemia de coronavirus ha dejado "desnuda" a la sanidad canaria, en lo bueno y en lo malo, y en su opinión ha llegado el momento de cambiarla, para jerarquizarla y orientarla estratégicamente desde lo público.



"No puede ser que sea el sector privado el que establezca la orientación del sistema, porque la sanidad no es un negocio", ha dicho el consejero durante un debate digital organizado por Prensa Ibérica, en el que han participado los presidentes del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, y del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez.



El consejero ha garantizado que la sanidad canaria está preparada para un repunte de los contagios y ha señalado que, en el caso de un rebrote, la capacidad asistencial no sería tan limitada como al principio de esta epidemia.



"Si vuelve el virus nos encontrará preparados, pero además atendiendo al resto de los pacientes", puesto que la actividad asistencial y quirúrgica de otras patologías se está recuperando, ha explicado.



La sanidad canaria necesita cambios que no solo dependen de más presupuesto, según Julio Pérez, quien ha incidido en que hasta ahora era una sistema "demasiado horizontal", con excesiva autonomía de las gerencias.



El consejero ha defendido una mayor centralización y dotación de una estrategia común que permita orientar las inversiones con criterios de calidad, así como avances en tecnología, informatización y registros clínicos.



También ha considerado muy necesario corregir la inestabilidad de las plantillas, con un tercio afectado por la temporalidad, aunque ha advertido de que es un problema complejo de resolver que no se puede solucionar de un día para otro haciendo a todo el mundo fijo.



En cuanto a la respuesta ante la pandemia, Pérez ha dicho que se han hecho algunas cosas mal al comienzo, pero en un contexto en que "casi todo el mundo lo ha hecho mal, empezando por la ciencia que dijo cosas que no eran correctas" sobre la naturaleza de la epidemia.



"Pero, luego, el resultado ha sido positivo gracias al esfuerzo y entrega de los sanitarios", además de que "se ha construido un liderazgo que no había" en un sistema sanitario que "estaba atomizado".



El consejero ha negado con insistencia que el contagio del personal sanitario en Canarias, en torno al 25 % del total de contagios, sea mayor que la media nacional o se deba a la falta de equipos de protección, una carencia que se dio al principio pero que luego se corrigió.



"Eso es un mantra", ha sentenciado, y ha puesto en relación esa alta prevalencia entre los sanitarios con que un tercio de todas las pruebas realizadas se han hecho a esos profesionales y con que se ha cribado al 80 % de este colectivo.



El consejero ha indicado que las camas hospitalarias privadas no se han utilizado porque finalmente no ha sido necesario, pero se han mantenido "a disposición" las plazas concertadas y ha considerado que esa disponibilidad "tendrá que tener algún tratamiento" desde el Gobierno autonómico.



Julio Pérez ha indicado que la pandemia "ha desnudado" a la sanidad canaria y la sociedad ha visto partes buenas, como la profesionalidad del personal, pero también la inestabilidad laboral y la temporalidad, con la que "no se puede ir a ningún sitio" y que habrá que resolver con "un esfuerzo de aproximación" con los sindicatos.



También ha subrayado la importancia de la "orientación estratégica" y una dirección política que asigne al sector privado su lugar como proveedor de servicios al sector público, porque "no puede ser el sector privado el que establezca la orientación del sistema".



Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, ha considerado que la pandemia ha dejado al descubierto ante la sociedad que para la política no ha sido una prioridad rescatar a la sanidad pública, cuyos profesionales han respondido pese a la falta de medios de protección, sueldos bajos e inestabilidad laboral.



Ahora queda claro que se necesita "un nuevo contrato social" entre políticos y sanitarios para salir de la "siesta sanitaria" en que estaba la salud pública y la epidemiología y estar preparados para situaciones nuevas y "súbitas", ha dicho el representante profesional de los médicos.



Cabrera ha defendido la urgencia de acometer una tercera generación de cambios para que los centros de atención primaria sean el núcleo de la salud comunitaria.



José Ángel Rodríguez, presidente del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, ha afirmado que la respuesta a la pandemia en España no ha sido la adecuada, ha habido muchas deficiencias y "merece el suspenso" por parte de los enfermeros.



También fue muy negativa la respuesta local al principio, ha dicho Rodríguez, quien ha denunciado la alta prevalencia de contagios de personal sanitario en Canarias, y en particular en Tenerife, con el peor índice provincial de España y del mundo, ha advertido.



El representante de los enfermeros ha acusado a la Consejería de tratar de vestir "estéticamente" el contagio de los sanitarios, al divulgar las cifras de prevalencia en relación al personal total del Servicio Canario de Salud (el 1,8 % del total), en lugar de en relación al número total de contagiados (el 25 % de los enfermos acumulados son sanitarios).