La Graciosa, protagonista del Belén del Parlamento de Canarias

El Belén del Parlamento de Canarias estará dedicado estas navidades a La Graciosa, que este 2019 cumple su primer año con la consideración oficial de octava isla del Archipiélago tras la aprobación y entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía.

La obra ha sido realizada por el maestro belenista grancanario Fernando Benítez y se presentará el martes, 10 de diciembre, a las 20.15 horas en un acto abierto a la ciudadanía. En esta convocatoria se inaugurará el alumbrado del edificio de la Cámara. El grupo folklórico Achamán Jóvenes Sabandeños interpretará un repertorio navideño y se servirá un chocolate caliente al público asistente.

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, reitera su voluntad de hacer de la Cámara, en esta décima legislatura, un espacio "abierto a la ciudadanía". De ahí el lema Cerca de las personas que ha querido imprimir a cada acto desde el inicio de este primer periodo de sesiones. “Este martes, volvemos a abrir las puertas del edificio del Parlamento a todas las personas que quieran acompañarnos en unos actos tan entrañables como estos”.

"Un reto desde el corazón"

Fernando Benítez afirma que se ha “dejado el alma” en este trabajo. “El Belén del Parlamento es muy especial para mí, algo de mucha responsabilidad”, confiesa este artista que no niega el cierto miedo inicial que le provocó este reto que ha afrontado "desde el corazón". “La Graciosa es una isla bellísima, pero de un paisaje escueto y marcado, un paisaje de playas al que no estoy acostumbrado”. No obstante, el cariño que le ha puesto a todo el trabajo, su experiencia y profesionalidad ha dado como resultado un Belén “diferente, muy bonito”.

La representación se abre con una escena costera de la isla, donde se ve una playa que se extiende y su núcleo principal, Caleta de Sebo, con su casitas pintadas de blanco y las puertas de azul. A continuación se observa una parte más rocosa, que corresponde a la zona de Montaña Amarilla, donde se aprecia la anunciación del ángel a los pastores en una roca. En este caso no hay ganado, sino que los personajes vienen del mar con cestas de pescado.

El pasaje es muy severo en cuanto a la vegetación, que resulta muy austera pero marcada por un interesante color de las rocas. Las figuras han sido confeccionadas con los sombreros típicos de los pescadores de La Gracosa, al igual que las ropas de las mujeres, con vistosos coloridos y los delantales enterizos que los diferencia del resto de vestimentas de las islas.

Continúa la escena con los barcos varados en la arena, las mujeres cosiendo las redes, los hombres limpiando el pescado y con cestos rebosantes tras la pesca. Al final, en una gruta que se prolonga y sale hacia el mar, aparece la escena del nacimiento, con la Virgen meciendo al Niño de una forma muy tenue, San José abrazado a ella y los Reyes Magos llegando a ese lugar.

En la escena se ve a Melchor ofreciendo su cofre, a Baltasar con el incensario perfumando la escena bajo la atenta mirada de los pescadores de La Graciosa mientras hacen su trabajo.

El portal de Belén del Parlamento de Canarias podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero de 2020, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El horario los días 24 y 31 de diciembre será de 9.00 a 14.00 horas, y los días 25 de diciembre y 1 de enero de 16.00 a 21.00 horas.