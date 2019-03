Lluvias débiles este miércoles en Canarias

Los cielos nubosos con tendencia a abrirse amplios claros a partir de media mañana de oeste a este predominarán este miércoles en Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.



Lluvias débiles localmente moderadas en el norte y noroeste de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día, irán remitiendo a partir de mediodía cuando serán menos probables y de carácter ocasional.



Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al mediodía en Lanzarote y Fuerteventura.



Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.



Viento del noroeste que girará a norte durante el día, con intervalos de fuerte al inicio. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife, especialmente durante la primera mitad del día.







En el mar habrá componente variable con tendencia a oeste, fuerza 2 o 3, temporalmente variable fuerza 2 o 3 de madrugada, arreciando posteriormente a norte 4 o 5. Marejadilla en aumento al final a marejada salvo en el sur. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.



Previsión por islas:



LANZAROTE



Intervalos nubosos al inicio, tendiendo durante la mañana a cielos nubosos o cubiertos. Se abrirán por la tarde algunos claros. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la mañana, que irán remitiendo a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste flojo al inicio, que girará a noroeste moderado durante la mañana y a norte al final del día.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Arrecife 15 22



FUERTEVENTURA



Poco nuboso al inicio, tendiendo durante la mañana a cielos nubosos o cubiertos. Se abrirán por la tarde amplios claros. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la mañana, que irán remitiendo a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste flojo al inicio, que girará a noroeste moderado durante la mañana y a norte al final del día.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Puerto del Rosario 15 22



GRAN CANARIA



En el norte, nuboso o cubierto durante la mañana tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al inicio y por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la mañana y a últimas horas, principalmente en medianías, por la tarde serán menos probables y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de oeste flojo, girando durante la mañana a noroeste moderado. Por la tarde girará a norte con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 22



TENERIFE



En el norte nuboso o cubierto, con apertura de claros al mediodía. En el resto, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras horas y por la tarde. En el norte lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad del día, en especial en medianías donde podrían caer en forma de chubasco. Serán menos probables y de carácter ocasional a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste moderado que girará durante la mañana a noroeste, y por la tarde a norte con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste. Brisas en costa sur. En Cumbres centrales, noroeste fuerte con probables rachas muy fuertes, principalmente durante la primera mitad del día.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 22



LA GOMERA



En el norte nuboso o cubierto, con apertura de claros al mediodía. En el resto, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras horas y por la tarde. En el norte lluvias débiles a moderadas durante la primera mitad del día, en especial en medianías donde podrían caer en forma de chubasco. Serán menos probables y de carácter ocasional a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste moderado al inicio, que girará a norte durante la mañana con intervalos de fuerte a partir del mediodía en cumbres y vertientes oeste y este. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



San Sebastián de la Gomera 17 22



LA PALMA



A primeras horas nuboso o cubierto con lluvias débiles a moderadas al norte y oeste, en especial en medianías del noroeste donde podrían caer en forma de chubasco. Durante la mañana tenderá a intervalos nubosos y cesarán las lluvias. A partir de mediodía predominarán los cielos nubosos de nuevo y habrá probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste moderado con intervalos de fuerte al inicio, que girará a norte durante la mañana. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Santa Cruz de la Palma 14 21



EL HIERRO



A primeras horas nuboso o cubierto con lluvias débiles a moderadas especialmente en el norte. Durante la mañana tenderá a intervalos nubosos y cesarán las lluvias. A partir de mediodía predominarán los cielos nubosos de nuevo y habrá probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste moderado con intervalos de fuerte al inicio, que girará a norte durante la mañana y a nordeste al final del día. Brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas (C):



Valverde 12 18