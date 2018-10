Localizado el cadáver del vecino de Telde desaparecido desde el pasado 3 de octubre

El cuerpo sin vida del vecino del casco de Telde, de 64 años y desaparecido desde el pasado miércoles, Tito Galván, ha sido localizado este martes por la mañana y ya su familia ha reconocido el cadáver, que ahora será analizado por el Instituto Anatómico Forense de Las Palmas de Gran Canaria.



La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha informado este martes que el cuerpo de Galván fue hallado por un vecino de la zona que, sobre las 9.10 horas, alertó a la Policía Nacional de que había un cuerpo inerte de varón en la trasera del instituto de La Rocha.



Al lugar del hallazgo se desplazaron tanto agentes de la policía científica como de la policía judicial de Telde, además de familiares para conocer si se trataba de Tito Galván.



Tal y como ha apuntado la Policía, el cuerpo no mostraba señales de violencia, pero aún se desconoce las causas que provocaron la muerte.



Los familiares ya habían advertido los días previos de la necesidad de medicación de Galván, quien se encontraba de baja laboral y con un tratamiento médico por depresión.



Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana de Telde, Juan Martel, el lugar en el que ha sido hallado el cadáver no figuraba entre los puntos vinculados con el afectado, con su familia o conocidos, además del barrio de El Ejido donde se crío, que ya habían sido rastreados en las últimas jornadas.



El edil teldense ha apuntado asimismo que se han llevado a cabo las diligencias judiciales pertinentes al suceso, pero que hasta este miércoles no se conocerán más datos sobre las causas que provocaron el óbito.