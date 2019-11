El gerente del Grupo Lopesan recibe el Premio Nacional Joven Empresario de CEAJE 2019

El CEO de Lopesan Hotel Group, Francisco López, ha recibido el Premio Nacional Joven Empresario de 2019 otorgado por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE). Este galardón, según ha indicado la compañía, reconoce el papel fundamental que ha desempeñado en el cambio del modelo de negocio de la compañía, su expansión al mercado caribeño, la creación de nuevas marcas, el proceso de digitalización de los diferentes canales empresariales y por lograr, como consecuencia de estos hitos, cerrar el último trienio con cifras récord en la historia de Lopesan Hotel Management.

La XVII edición de estos premios se celebró en el Palacio de Cibeles en Madrid y contó con más de 780 invitados, entre los que destacó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio. El encargado de entregar el galardón a Francisco López fue el ganador del año pasado, Enrique Riquelme, fundador, presidente y CEO de COX Energy, compañía especializada en energía solar fotovoltaica.

Durante la gala, Francisco López destacó que “recibir este galardón supone una enorme responsabilidad”, ya que no solo premia su trabajo al frente de Lopesan Hotel Group, sino que también es un reconocimiento a la dedicación y al compromiso de toda su familia por el desarrollo económico de Gran Canaria.

Además, señaló que “el éxito cosechado por la compañía es el resultado del esfuerzo realizado diariamente por un excelente grupo de profesionales, que personifican la cara menos visible de la empresa pero que son la clave de los éxitos cosechados en la historia reciente de Lopesan”. Por su parte, Pedro Andueza, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Las Palmas, indicó que “es un orgullo que Francisco López se haya convertido en el primer canario que recibe este premio, ya que reconoce el talento y la calidad del empresariado del archipiélago”.

Andueza, puntualizó que la actual sociedad necesita de referentes, como el encarnado por Francisco López, que “puedan servir de inspiración para los nuevos empresarios que tratan de abrirse camino en el complejo y competitivo mundo de los negocios”.

Un trienio récord para Lopesan Hotel Group

Francisco López ha liderado como CEO de Lopesan Hotel Group el cambio de modelo de negocio, pasando de una empresa patrimonialista a la creación de Lopesan Hotel Management, encargada de gestionar los hoteles y las diferentes ramificaciones de la compañía. Esta transformación ha coincidido con el cierre de un trienio récord en la historia de Lopesan, propiciada, en parte, por la internacionalización y el desembarco de la empresa en el mercado caribeño.

El pasado mes de mayo abría sus puertas en Punta Cana el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, convirtiéndose en el primer inmueble que la compañía inauguraba en República Dominicana tras realizar una inversión que superó los 230 millones de euros. El proyecto incluye la apertura de una segunda fase en 2021, que quedará integrada en un ambicioso plan estratégico que prevé la expansión de Lopesan, durante los próximos 5 años, en los principales mercados de origen, como el estadounidense y el canadiense.

Bajo la supervisión de Francisco López, Lopesan Hotel Group ha renovado por completo el portfolio de sus productos, presentando las marcas The Lopesan Collection Hotels, en la que estará integrado el Hotel Faro cuando finalice su rehabilitación; Lopesan Hotel & Resorts, que aglutina a los exclusivos hoteles de Meloneras; Kumara by Lopesan Hotels, una marca que ofrece establecimientos con peculiaridades únicas e identidad propia; Corallium by Lopesan Hotels, creada específicamente para aquellos viajeros que quieren alojarse en un hotel en primera línea de playa, disfrutar del relax y mantener el mismo estilo de vida saludable que llevan en sus hogares; Abora by Lopesan Hotels, orientadas a un tipo de clientes que busca diversión y entretenimiento durante sus vacaciones; e IFA Hotels & Resorts, con presencia en Fuerteventura, Alemania y Austria.

La digitalización de los diferentes canales comerciales de la compañía es, según destaca la empresa, otro de los puntos destacados de la gestión de Francisco López como CEO de Lopesan Hotel Group, ya que ha posibilitado la modernización de las diferentes formas de interacción y adaptado la comunicación con los clientes a las nuevas tendencias del mercado, fijándose el reto de mantener a la empresa en la vanguardia del sector turístico.