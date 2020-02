'Los Chancletas' señalan a la Federación Insular de Grupos del Carnaval y piden explicaciones por su descalificación

La popular murga Los Chancletas ha pedido explicaciones por su exclusión en la final de esta edición del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En un mensaje difundido por las redes sociales, ha señalado a la Federación Insular de Grupos del Carnaval (FIGRUC) de adoptar esta decisión "de manera independiente.

Los Chancletas aseguran que eran una de las murgas finalistas y que ha habido "bastante insistencia" para que se les descalificara.



Según ha trascendido en los últimos días, la murga podría haber sido descalificada porque el director "se había quitado el sombrero a mitad del pasacalles para poder dar la entrada", como versa el comunicado emitido vía Facebook, algo que "Tito ha hecho toda la vida y, hasta ahora, no había sido un problema".



Lo que aseguran conocer "a ciencia cierta" por "decenas de testigos" es que "la directiva de la Federación de Murgas -integrada en la FIGRUC- fue la que, sin informar a ninguna de las murgas, tomó la decisión independientemente", a pesar de que "no todos los miembros de la directiva la firmaron", una decisión que notificaron al Carnaval y que éste traspasó al jurado para su descalificación.



Varias de las murgas han confirmado desconocer esas reuniones "de tantísima importancia", señalan Los Chancletas, que recuerdan que presentaron el disfraz al jurado con y sin gorro, por lo que "se ha hecho una interpretación parcial de la norma".



La murga critica que "no comunicaron nada en ningún momento, por lo que la duda sigue en el aire", a la espera de las actas oficiales.



Del mismo modo, aclara que no buscan que se les muestre las puntuaciones, sino "ejercer el derecho constitucional a la defensa y alegar" y comenta que no culpan en ningún caso ni al Carnaval, ni a su concejala, ni al gerente, ni al coordinador de grupos ni a sus trabajadores.



Insiste en que solo busca "saber la verdad", ya que en ningún caso quiere que se "quite a ninguna de las murgas finalistas", que en su opinión "deben estar en la final".



Pide "justicia" y no pretende que "se descalifique a nadie más", ya que solo busca "una explicación y que esto acabe cuanto antes" porque, asegura, sus miembros están "sufriendo".



Los Chancletas, grupo fundado en septiembre de 1980 por un grupo de amigos del barrio capitalino de La Isleta, celebran en esta edición del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 40 años de trayectoria. Es una de las murgas más veteranas de las fiestas y atesora 38 ediciones consecutivas sin faltar en el escenario del Santa Catalina.