La artesana Lucía Díaz gana el premio al mejor diseño de stand en la Feria Primavera Sur de Gran Canaria

La artesana de macramé Lucía Díaz Hernández no pudo evitar emocionarse este sábado cuando la consejera de Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, junto a los miembros del jurado, la sorprendieron en su puesto para anunciarle que había conseguido el premio al mejor diseño del stand en la Feria Primavera Sur que organiza el Cabildo en el Faro de Maspalomas.



El galardón está dotado con 1.000 euros, un diploma y la garantía de tener un puesto asegurado en las ferias que organizará la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) a lo largo de este año y del próximo si cumple con los requisitos del evento.



Lucía Díaz aseguró que no se esperaba este galardón y reconoció que no decoró su puesto con el objetivo de ganar el premio, sino para llamar la atención de los miles de visitantes que pasarán hasta el próximo 25 de marzo por la feria y conseguir más ventas.



La artesana explicó que los 1.000 euros siempre son bien recibidos, aunque asegurarse un puesto en las próximas citas de artesanía es “un lujo” porque permite realizar nuevas creaciones, darse a conocer y vender la mercancía que elabora durante meses.



El stand número 35 de Lucía Díaz llama especialmente la atención por los exquisitos diseños de muebles de jardín realizados con madera y macramé, como hamacas, columpios y maceteros, aunque también por la variada exposición de bisutería, que va desde los anillos hasta pulseras y brazaletes, pasando por colgantes y diademas. Incluso puede encontrarse hasta una lámpara de mesa.



Según destaca la corporación insular en un comunicado, Díaz tiene el carné de artesana desde hace dos décadas, pero tras un periodo en ‘stand-by’ del oficio, lo retomó con nuevas ilusiones hace seis años. Asegura que la Feria Primavera Sur es una de las citas más importantes por el interés que despierta la artesanía entre los turistas y por el volumen de venta que se consigue.



Los visitantes que quieran conocer los productos de Díaz y del resto de artesanos pueden hacerlo hasta el próximo 25 de marzo de 10 a 19 horas en un lugar emblemático, junto al mar y a los pies del Faro de Maspalomas que sirve como guía.



Difícil decisión para el jurado



Los miembros del jurado reconocieron que tuvieron muy difícil la decisión por la calidad de los diseños que hay en la Feria Primavera Sur. La valoración estuvo a cargo de Juan Miguel Ortega, licenciado en Geografía e Historia, asesor histórico y coordinar de exposición y proyectos de la Fundación Juan Negrín, que actuó como presidente, acompañado por Mayte Marrero, responsable de escaparatismo de Óptica Cerpa, y José Gilberto Herrera, propietario de Óptica Herrera. La función de secretaria recayó en Caridad Rodríguez, directora técnica de la Fedac.



Los miembros recorrieron a lo largo de la mañana los puestos de los 69 artesanos participantes para valorar no su producción, sino el esfuerzo creativo en la exposición de sus artículos. Por ese motivo tuvieron en cuenta la originalidad, la innovación, la arquitectura efímera, la didáctica, la comunicación y la estética.