Maquillajes recargables o cepillos de dientes de bambú, entre la oferta de la Feria Ecológica en Gran Canaria

Maquillajes naturales recargables, espirulina seca crujiente rica en proteínas y minerales, cepillos de dientes de bambú para evitar el plástico y una amplia variedad de alimentos fueron algunas de las propuestas presentes en la Feria Ecológica que organiza el Cabildo grancanario.



La Granja reúne entre este sábado y domingo a 180 empresas que ofrecen una veintena de charlas, cocina en vivo y más de una treintena de talleres para adultos y niños, además de moda sostenible, reciclaje, energías renovables, agricultura y ganadería ecológica, cosmética y diversas alternativas sin gluten para celíacos, veganos y vegetarianos, destaca un comunicado del Cabildo.



La tercera edición de la Feria sirve de escaparate de las propuestas que hay en el mercado para un estilo de vida más sano y responsable con el medio ambiente, como comprobaron el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los consejeros de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, y de Transportes, Juan Francisco Trujillo, durante un recorrido por los diferentes expositores.



La nota destaca que este concepto de respeto de la naturaleza entronca con la idea de soberanía alimentaria que impulsa la institución insular, destacó Morales, quien explicó que en los últimos años Gran Canaria pasó de tener 300 hectáreas de cultivo ecológico a 700 y que ahora 300 agricultores y ganaderos apuestan por esta alternativa.



Se trata de una apuesta que cada vez atrae a más personas, como las más de 15.000 que visitaron esta feria el pasado año.



Los productos del sector primario ecológicos, biológicos u orgánicos acaparan una buena parte de la oferta, ya que pueden encontrase frutas, hortalizas, verduras, legumbres, huevos, café y microvegetales, además de productos elaborados, como mermeladas, mojos, vinos, mieles, aceites, panes, repostería y pasta artesanal.



Una de las novedades es el alga espirulina seca, un formato que conserva mejor sus propiedades y que puede utilizarse para poner en tostadas, cremas de verduras y ensaladas, ya que es un alimento que contiene casi un 70 por ciento de proteínas, todas las vitaminas -salvo la C- y todos los minerales.



También destaca la cosmética natural, como los maquillajes con polvo de bambú en envases recargables, protectores solares que no solo no hacen daño a la piel, sino que tampoco contaminan el agua, y un jabón que tiene hasta 18 usos diferentes, entre ellos lavar el pelo, el cuerpo y hasta los suelos y la vajilla.



Como curiosidad, un expositor tiene tarjetas de presentación y de felicitaciones con una semilla incorporada en el papel que se puede plantar para conseguir manzanilla, zanahorias y hasta tomates.



A ellos se suman productos de limpieza a granel y otros de textil que muestran también sus propuestas en una pasarela, además de artesanos que crean bolsos y carteras con papel reciclado, y una emprendedora que recicla los sacos de papa de 15 y 25 kilos para confeccionar bolsas reutilizables.



También está expuesta una máquina que fabricar biofertilizantes y multitud de alternativas para mejorar los nutrientes del agua para beber, como la enriquecida con hidrógeno, además de una boquilla reductora para grifos que permite ahorrar un 98 por ciento de agua.



La oferta de la Feria incluye también a vehículos eléctricos e híbridos, además de biomasa para calefacción o calentar agua, un novedoso sistema de placas solares para el consumo del aire acondicionado y el 'Smartflower', un dispositivo que es como un girasol gigante que genera y almacena electricidad solar y que gira para buscar el sol.



Entre las propuestas hay menaje sostenible, una aspiradora que elimina el 99 por ciento de las bacterias, apenas gasta agua y consume menos energía que un secador de pelo, además de empresas que ofertan cepillos de dientes y bastoncillos biodegradables, botellas de bambú y mochilas sostenibles confeccionadas con botellas de plástico recicladas, madera y corcho.



Y el espacio de ocio y alimentación dispone de opciones culinarias vegetarianas y veganas con productos como batidos, zumos frescos, dulces y pasteles, además de hamburguesas veganas, café ecológico y una zona picnic para disfrutar de esos productos.



Para fomentar el uso del transporte público, el Cabildo impulsa un bono especial de guaguas de ida y vuelta a dos euros para llegar a la Granja con Global desde Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Agaete, Gáldar, Guía y Moya.



La Feria Ecológica, que cuenta con la colaboración de Hiperdino, Domingo Alonso, Campaplast y Biodeco Actual, puede visitarse también este domingo de 09.30 a 17.00 horas para descubrir estas propuestas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.