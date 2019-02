Mónica Margarit: "Debemos dar a los jóvenes referentes más cercanos que Steve Jobs"

La directora general de la Fundación Princesa de Girona, Mònica Margarit, ha defendido este jueves que es preciso ofrecer a los jóvenes españoles referentes cercanos de éxito y compromiso social en los que se vean reflejados, porque "Steve Jobs o Mark Zuckerberg les quedan muy lejos".



La Fundación Princesa de Asturias entrega desde hace diez años premios que reconocen el talento de jóvenes españoles que han destacado en el campo de las Artes y las Letras, los Asuntos Sociales, la Empresa o la Investigación Científica.



Esta institución ligada a la Casa Real anuncia en Las Palmas de Gran Canaria el nuevo ganador de una de esas categorías, la Empresa, un apartado que en 2018 también falló en Canarias, en concreto en Tenerife, al reconocer el impuso de un joven empresario, José Miguel Bermúdez, empeñado en demostrar al mundo que la vela puede tener una nueva etapa dorada en el transporte marítimo del siglo XXI, ahorrando combustible y emisiones contaminantes.



En conversación con Efe, Margatit recuerda que estos premios nacieron en el momento "más dramático" de la recesión económica, como producto de una reflexión que llevó a la Fundación a implicarse en apoyar a los jóvenes y, sobre todo, a tejer redes que ayuden a los nuevos titulados universitarios a desarrollar su potencial.



La directora general de la Fundación no entra a valorar si la sociedad española está haciendo o no lo suficiente por sus jóvenes, sino que solo subraya que procura aportar "su granito de arena".



No obstante, sí advierte de un problema que sí percibe: en España, "a los jóvenes no se les escucha". "Por eso nosotros nos esforzaos en darles voz", añade.



Mònica Margarit también llama la atención sobre la necesidad de que los chicos españoles que ahora están en terminando la Educación Secundaria y pensando en su futuro tengan un referente más cercano que los grandes casos de éxito que suelen citarse en cualquier charla de motivación, como los fundadores de Apple o Facebook.



"Cuando a un chico que está haciendo un módulo de FP acabando el Bachillerato le pones delante de cualquiera de nuestro premiados siente que hace poco era como él. En cambio, si le hablas de Steve Jobs o Zuckerberg, pues los ve lejanos", resume.



Margarit cree, por ello, que todavía "hay un trabajo muy importante que hacer" para que ese tipo de referentes sean más visibles y "estén más al alcance de los jóvenes españoles de lo que lo está un youtuber, un futbolista millonario o una bloguera, cuya aportación a la sociedad no es comparable a la de un joven médico que está a punto de erradicar una de las enfermedades olvidadas del planeta o la de una joven investigadora que ha conseguido que media España se entere de que la dislexia no una enfermedad".



La directora de la Fundación Princesa de Girona precisa que no está citando dos ejemplos al azar, está describiendo el trabajo de dos de sus galardonados: el médico Oriol Mitjà, que ha desarrollado un tratamiento contra el pian, o la investigadora Luz Rello (Madrid, 1984), que ha hecho importantes avances en la dislexia.



Este miércoles el Rey Felipe VI dará a conocer en Las Palmas de Gran Canaria al joven o la joven que se les une en el palmarés de los Premios Princesa de Girona.