Las Palmas de Gran Canaria prevé que el tramo de la MetroGuagua en la Base Naval estará terminado este año

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado las obras de ejecución del séptimo tramo de la MetroGuagua, que discurre junto a la Base Naval, que previsiblemente podrían estar finalizadas a lo largo de este año, con un período de ejecución de los trabajos de seis meses.



La intervención, que comenzará en el tramo de la calle Néstor de la Torre en su encuentro con León y Castillo, ha sido adjudicada a la empresa Félix Santiago Melián S.L., y cuenta con un presupuesto de 913.094 euros.



El proyecto, que ha sido explicado por el Consistorio en un comunicado, consiste en la demolición de la rotonda y la plaza existentes para la implementación del nuevo carril MetroGuagua, además de conseguir así la ampliación de la acera existente, instalando un parque infantil nuevo y zonas ajardinadas, junto con la creación de un carril bici que de continuidad al carril de Mesa y López conectándolo con el de la Calle Simón Bolívar.



En las calles Néstor de la Torre y León y Castillo, entre Néstor de la Torre y Avenida Mesa y López, se adaptará la calzada existente para la implementación de un carril guagua, eliminando las zonas reservadas para aparcamiento de León y Castillo.



Se ampliarán las aceras existentes, y se instalará una nueva parada de guaguas en la Calle León y Castillo con Mesa y López.



Las nuevas zonas verdes implican la excavación tras la demolición con el aporte de tierra vegetal y la plantación de rocalla, especies tapizantes como césped, lavanda, romero y alternanthera, y nuevos árboles.



Todo el itinerario verá aumentado su masa vegetativa, lo que implica la renovación de la red de riego a través de nueva canalización principal, distribución y elementos como inundadores y goteros.



En materia de instalaciones se acomete la obra civil para alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, que será renovado en su totalidad, con nueva instalación de luminarias LED, ganando en eficiencia energética y calidad de luz.



En el proyecto se presta especial interés a la accesibilidad, a través de la colocación de pavimento señalizador podotáctil, en los pasos de peatones y paradas, tanto en los que no tienen como en los que tienen un tipo no normalizado, ajustándose a la ley.



La obra no implicará el cierre total de la vía, ya que se mantendrá la apertura parcial de la calle para que los vehículos puedan seguir circulando por el tramo de la vía afectado por los trabajos.



El Consistorio comenzará a instalar mañana viernes el vallado y la caseta de obra, así como a hacer acopio del material necesario para comenzar el próximo lunes los primeros trabajos sobre la vía.