El Ministerio de Sanidad asegura que la epidemia de coronavirus tiene posibilidades de remitir

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón ha asegurado este viernes que la epidemia de coronavirus "tiene posibilidades de empezar a remitir" y ha avanzado que en España va a haber "como mucho algún caso", que espera no sea de transmisión local.



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios horas antes de que aterrice en la base de Torrejón el avión con los españoles procedentes de Wuhan, la ciudad china epicentro del coronavirus que ha causado la muerte de más de 200 personas.



"Trabajamos para cualquier situación hipotética", pero la información disponible ahora mismo señala que "hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible", y la transmisión asintomática "está en duda", por lo que "la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir", ha asegurado.



En España se han descartado ya 11 casos y hay en estudio un caso en Ciudad Real, además de los cinco alemanes que estuvieron en contacto con un infectado y que están ingresados en La Gomera (Canarias), cuyas muestras están llegando "ahora mismo" a la Península.



Respecto a estos casos, ha adelantado que, con las dudas que existen sobre la transmisión asintomática, "nos hace reducir la posibilidad" de que estén infectados.



Simón ha indicado que en España "no va a tener como mucho más de algún caso", que confía no sea de transmisión local, pero, si así fuera, "será muy limitada".



Ha dicho desconocer la hora a la que llegarán a España los 18 españoles repatriados, de lo que informará la Secretaría de Estado de Comunicación a lo largo del día, y ha apuntado que se han enviado al Reino Unido tres médicos y una enfermera para que les acompañen en el viaje de vuelta desde Londres, por deferencia hacia ellos y también por requerimiento de las autoridades chinas y europeas.



Se les hará un chequeo a la llegada y se les trasladará a la zona de cuarentena en una planta habilitada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid "por cuestiones de facilidad logística".



"Son personas sanas y en principio no tienen ningún problema sanitario", ha dicho Simón, quien ha explicado que los ciudadanos de otros países que vuelan también a Madrid se les va a recoger "inmediatamente" en Torrejón para trasladarles en avión a sus países de origen.



Tras reconocer el derecho a informar, ha pedido respeto hacia los repatriados, que tienen "derecho a su intimidad".



Simón ha subrayado que España está cumpliendo con "todos" los requerimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su declaración de emergencia sanitaria de interés internacional, aunque no ha descartado que se tome alguna acción más por parte de Sanidad Exterior en cuanto a ampliar la información a los pasajeros que vayan a volar a China o vuelvan de allí.



La comunicación con los viajeros se hace en dos sentidos: de salida y de entrada, ha precisado Simón, que ha incidido en que se puede ser "más proactivos", por ejemplo, ofreciendo información en las puertas de los vuelos.



En su opinión, a fecha de hoy "no es necesario" establecer restricciones en el comercio con China ni en los viajes a ese país, aunque entiende que otros países estén adoptando esas medidas u otras, como la declaración de emergencia sanitaria de Italia, una decisión que le ha "sorprendido".



"Preferimos ser cautos y ceñirnos a la evidencia que tenemos ahora y no sobreactuar antes de tiempo", ha precisado.



Sobre la conveniencia de recomendar no viajar a China, ha señalado que la OMS no la ha hecho y España "está de acuerdo".