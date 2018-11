Moda & Amigos reúne a miles de personas en su segunda jornada

La segunda jornada del festival de tendencia de moda y complementos ha reunido a miles de asistentes en torno a las instalaciones en el Edificio Miller, que acogen un centenar de expositores y celebrará en la tarde de hoy siete pases de moda.

Como ha señalado el Cabildo grancanario en un comunicado, la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, seguirá esta tarde los desfiles de firmas de Gran Canaria Moda Cálida, con los pases de Amor Bijoux y Tour Man, Up & Go, Eclipse Swimmer, Chaxi Canarias, Palmas, Totó & Co o la última colección de Maldito Sweet.

Este domingo, la agenda continuará con los desfiles enmarcados en la pasarela infantil con La Ormiga, 7 Palmas está de moda infantil y LadyBug's Cris, además de los diseños La Jabalcuza, Diazar Atelier, Mainumbi, Agüita, Arcadio Domínguez y Suhárz.

Las propuestas de Gran Canaria Moda & Amigos van desde coloridos diseños de ropa hasta bolsos personalizados y de ganchillo, pasando por artesanía y decoración, además de una oferta gastronómica y de coctelería, actuaciones musicales y las nuevas tendencias de empresas canarias, ya que un 40% de los participantes son debutantes en esta edición del festival grancanario.

Entre las marcas que llegan a esta edición por primera vez figura Anamaya Design, desde Tenerife, Memolalá, Margha, así como varios artesanos de la Fedac, como Ivonne Díaz, Tula Giraldo, Arantxa Arenas y Airam Barreto, y expositores de ropa que en esta edición aumentan su oferta de propuestas masculinas.

El Edificio Miller alberga hasta mañana joyas, bisutería, juguetes, papelería y alimentación, junto a las firmas de Gran Canaria Moda Cálida de Arcadio Domínguez, Como la Trucha al Trucho, Lady Bug's Cris, Mi Menina, It Child, Ps, Chaxi Canarias, Eclipse Swimwear, Laut Apparel, Suhárz, Elena Morales, Lleó, Santi Carballo, Pedro Palmas y Maldito Sweet.

En la jornada de domingo y cierre, el evento Moda & Amigos estará abierto de 10 a 20 horas