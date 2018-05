Mogán contrata como asesor de servicios públicos al redactor del contrato de recogida de basuras

Nueva Canarias ha denunciado este lunes la contratación como técnico de apoyo al área de servicios públicos de Mogán a la misma persona que redactó el pliego del contrato del servicio de recogida de basuras. La formación ha presentado un escrito advirtiendo de su posible falta de objetividad, ya Joaquin Betancor González, además ha estado vinculado a algunas de las empresas que optan a la gestión de los residuos sólidos del municipio.

Según explica la concejala Isabel Santiago, el pasado 15 de febrero, el Ayuntamiento emitió la propuesta a la Junta de Gobierno para que se declarase válido el acto de adjudicación, así como la contratación como consultor técnico en apoyo del área de servicios públicos a Joaquin Betancor González, por un importe total de 29.613,87 euros.

Para Nueva Canarias, no resulta transparente que se haya adjudicado este servicio a dicho técnico porque ya el año pasado, a través del decreto 2017/728 y por un importe de 7.340,20 euros, el mismo concejal le adjudicó el servicio de asistencia técnica para que elaborase el pliego técnico del concurso de la recogida de residuos sólidos, cuyo coste supera los 50 millones de euros.

La fomación entiende que esta situación puede afectar a la objetividad del procedimiento de contratación, pues el mismo técnico que redactó lo pliegos podría participar en la valoración de las ofertas de las empresas que se presenten a este concurso. Así mismo, añade que en el contenido del Boletín Oficial del Registro Mercantil número 195, de fecha 13/10/2005, bajo la referencia 430439, Betancor aparece como apoderado de una de las empresas que se han presentado al concurso el técnico contratado por el Ayuntamiento.

Santiago también subraya que "el procedimiento empleado para la contratación de dicho técnico, negociado sin publicidad, ahora relegado a la nada por la nueva ley de contratos del sector público, se ha producido un hecho cuanto menos curioso, y es que la oferta presentada por Joaquin Betancor, no era la mas ventajosa para el Ayuntamiento".

Nueva Canarias ve sorprendente que la empresa que ocupaba el primer puesto, Estudio 7, presentara su renuncia al procedimiento, permitiendo así que el adjudicatario fuese Joaquin Betancor.

La formación nacionalista ha presentado un escrito de recusación contra dicho técnico, alegando "la posible vinculación laboral que parece haber mantenido con varias de las empresas que optan a prestar el servicio de recogida de residuos en el municipio de Mogán".

Santiago denuncia que la respuesta dada por el Ayuntamiento, "es cuanto menos esperpéntica, pues se limita a decir que al no ser empleado directo de esa administración no le es de aplicación la recusación, sin entrar a valorar si incurre o no en algún tipo de incompatibilidad".