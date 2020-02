La ONCE entrega diez premios de 35.000 euros en el barrio de La Isleta

El cupón de la ONCE repartió 35.000 euros en el sorteo ordinario celebrado este martes, 4 de febrero de 2020, recayendo la suerte en el barrio de la Isleta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Arístides Montesdeoca Florido, agente vendedor de la ONCE desde noviembre de 2016, fue el responsable de repartir la suerte con 10 cupones de 35.000 euros cada uno, en su área de venta itinerante de la Isleta.

El cupón de diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Además, al jugar al Cupón Diario de siempre (con el mismo precio de 1,50 euros y premio a las 5 cifras), podrá jugar a La Paga por solo 0,50 euros más por cupón. Con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugará también la serie y se podrá ganar hasta 3.000 euros al mes durante 25 años.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).