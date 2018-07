Opositores sin plaza reclaman la reordenación de las listas de educación

Un colectivo de 282 opositores que han aprobado las oposiciones de educación han pedido la reordenación de las listas al considerar injusto que tras superar el proceso, no tengan opción a dar clase al menos, hasta el curso 2019-2020.



El colectivo Aprobados Sin Plaza de Canarias considera alarmante que, mientras los dirigentes y las leyes autonómicas reivindican una escuela pública de calidad en el Archipiélago canario para poder situarla a la altura de otros sistemas educativos europeos, aquellos opositores que han aprobado un duro proceso no tengan opción a mostrar su valía hasta, al menos, dentro de dos cursos escolares.



Este colectivo de aprobados en la oposición, y sin plaza después de un concurso de méritos donde prima hasta en un 40% la experiencia en la escuela pública, han decidido crear una plataforma con comisiones de trabajo en todas las Islas para reivindicar el derecho legítimo que se han ganado para ejercer la docencia, de inmediato, en los centros de enseñanza, así como exigir que su aprobado sea tenido en cuenta en la fase de méritos de próximos concursos.



De lo contrario, podría darse la paradójica situación de que estos docentes aprobados en la oposición no pasen a formar parte del cuerpo de funcionarios interinos que ocupan las vacantes en toda la Comunidad, debido a una paralización transitoria del Decreto 74/2010 que regula las listas de empleo en Canarias, el cual expone “que las correspondientes listas de empleo estarán vigentes hasta su sustitución por nuevas listas derivadas de pruebas selectivas”.



Esta contradicción legislativa y constitutiva de posible nulidad jurídica ya está siendo estudiada por juristas especializados en Derecho Administrativo, a fin de emprender las acciones judiciales amparadas en la Constitución Española.