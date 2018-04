Organizadas en la capital grancanaria nuevas movilizaciones de sindicatos y pensionistas en defensa de las pensiones

La Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado nuevas manifestaciones en las Islas para exigir que el Gobierno garantice el sistema público de pensiones y aumente su cuantía.



A juicio de los sindicatos, la decisión del Gobierno de desligar la subida de las pensiones del Índice de Precios al Consumo (IPC) y fijar en un 0,25% su incremento anual supone el empobrecimiento de los pensionistas, que pierden progresivamente poder adquisitivo año tras año.



El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, cree que el aumento de las pensiones incluido en los Presupuestos Generales del Estado de este año es "un tomadura de pelo" que busca desincentivar las protestas y "un guiño a los partidos políticos" para que apoyen las cuentas estatales.



Santana ha asegurado durante una rueda de prensa que las movilizaciones van a continuar, y, "si los políticos no cambian, habrá una huelga general antes de final de año".



En Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 15 de abril habrá una manifestación convocada por UGT y CCOO, que partirá del parque de San Telmo hasta la sede de la Presidencia del Gobierno; y el 16 de abril, una concentración ante el Cabildo de Gran Canaria de la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas de Gran Canaria, coincidiendo con otras similares en numerosas ciudades españolas.



Aunque son actos diferentes, todos los convocantes apoyan las de los dos días, según han indicado.



Santana ha señalado que, en este momento "la pelota está en el tejado de los partidos políticos", que son los que debe decidir si apoyan a no los Presupuestos en el Congreso de los Diputados.



Por ello, ha hecho un llamamiento a Coalición Canaria y Nueva Canarias para que no se limiten a pedir una bonificación del 75% de los vuelos de los residentes canarios y defiendan que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.



"Si no lo hacen, nos sentiremos engañados", ha manifestado el secretario general de UGT, quien ha recordado que las pensiones canarias son más bajas que en el resto del Estado.



En su opinión, los ciudadanos están preocupados por cómo está derivando el sistema público de pensiones, "una situación histórica que es un ataque neoliberal de las políticas públicas en su máxima dimensión".



El portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de Gran Canaria, Blas Padilla, ha denunciado el apoyo que se concede las pensiones privadas y que los poderes públicos alienten a los ciudadanos que inviertan en ellas, pues "va en detrimento del sistema público".



Padilla apoya una posible huelga general este año, "más aún en Canarias, porque hay más razones", y ha anunciado que la Plataforma realiza gestiones para que las instituciones públicas presenten mociones en defensa de las pensiones.