El Órgano Ambiental de Gran Canaria resuelve 13 expedientes en año y medio

El Órgano Ambiental de Gran Canaria, adscrito a la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo insular, ha resuelto trece de los 28 expedientes que ha supervisado, ha devuelto otros nueve y mantiene seis en trámite en solo un año y medio de funcionamiento.



La consejera del área, Inés Miranda (NC), y la presidenta del Órgano Ambiental de la isla, Flora Pescador, se han congratulado por el balance de este organismo, el primero que se constituyó en Canarias tras la reforma de la Ley del Suelo con el objetivo de agilizar los procesos que antes supervisaba la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).



Miranda ha destaca el funcionamiento "independiente y autónomo" de este Órgano Ambiental y ha agradecido el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores que lo integran porque el balance de un año y medio "intenso" es, a su juicio, "más que satisfactorio".



"No ha sido un proceso sencillo porque constituir un órgano como éste es complejo y muy laborioso, pero poco a poco el funcionamiento interno ha conseguido adoptar la dinámica más eficaz", ha destacado la consejera, quien ha agregado que, de los 28 expedientes presentados, trece han sido resueltos".



Ha apuntado que los nueve expedientes devueltos han sido por no ajustarse a la ley o por falta de documentación, lo que ha provocado que las nuevas solicitudes "están más cuidadas y con todos los trámites terminados".



Inés Miranda ha indicado que el Cabildo tiene convenio publicados con los ayuntamientos de Agüimes, Gáldar, Santa María de Guía, Tejeda, Valsequillo e Ingenio, en estos momentos están en trámite los de La Aldea y Telde para evaluar su planeamiento y proyectos.



Por su parte, Flora Pescador ha detallado que el Órgano Ambiental de la isla ya ha mantenido 18 reuniones desde octubre de 2018, casi un encuentro mensual, que su funcionamiento está regulado por un reglamento orgánico interno y que sus acuerdos se publican en su web y en el Boletín Oficial de Las Palmas.



Pescador también ha elogiado el "entusiasmo" del equipo laboral que lidera y ha asegurado que se ha sentido "muy arropada" por personas del "máximo nivel", por lo que mantiene la confianza de que la tarea continuará "igual de bien" con los expedientes en trámite.



Ha especificado que lo normal es que un procedimiento no sobrepase los seis meses, sobre todo ahora que el volumen de trabajo no es el mismo que en el arranque del Órgano Ambiental.



Miranda ha dicho que el Cabildo podría firmar convenios con los 21 municipios de la isla y que el tiempo resolución de expedientes es menor que el que presentaba la Cotmac, que atendía a 88 municipios



Sobre los nueve expedientes devueltos, ha comentado que "siguen su curso" porque han estado mal planteados o su documentación está incompleta para su evaluación.



Entre los expedientes resueltos destaca el anteproyecto de la ampliación del vertedero del Salto del Negro, la creación de corredores ecológicos para ampliar la distribución del pinzón azul, la ampliación de la desaladora de Roque Prieto o el plan de repoblación de la perdiz roja en la isla.



Resaltan entre los proyectos en trámites el Plan Territorial Parcial-15 del Litoral del Norte (Arucas-Moya-Guía), las desaladoras de Bocabarranco y Agraragua Guía-Gáldar y el emisario submarino Bocabarranco; o la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.



Además están la modificación del plan insular de ordenación del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas; la revisión parcial del corredor de transporte público Las Palmas-Maspalomas (tren) en las zonas de San Agustín, San Fernando y Tarajalillo; y modificación del plan de urbanismo de Gáldar para un edificio de aparcamiento en suelo urbano consolidado en el casco.