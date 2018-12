El PP acusa a Antonio Morales de protagonizar "una legislatura perdida"

La secretaria general del PP, Australia Navarro, ha descrito este martes el balance de los tres años y medio de mandato de Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria como el reflejo de "una legislatura perdida", con un líder "sumergido en la crispación y el victimismo ramplón y sin sentido".



"Los grancanarios no tenemos nada que celebrar después de estos tres años y medio de Morales en el Cabildo", ha argumentado Navarro, porque la isla cuenta con un gobierno que "no ejecuta", a pesar de "tener la mayor cantidad de recursos de toda la historia", y "ha sido incapaz de utilizar sus recursos para dinamizar la economía, generar empleo o dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos".



En un balance de legislatura realizado al día siguiente de que el Cabildo de Gran Canaria aprobase su presupuesto de 2019, el PP ha defendido que la isla "está estancada y en retroceso".



"Hemos buscado si existe alguna obra que pueda tener trascendencia económica o de actividad en este tiempo y no encontramos ninguna", ha añadido de la presidenta insular del PP.



Navarro sostiene que Gran Canaria "ha perdido peso e importancia en el ámbito autonómico" y lo atribuye a "una política equivocada", que "se obstaculiza la inversión y pone pegas al desarrollo".



En cuanto a la ejecución presupuestaria del Cabildo, los populares la tilda de "vergüenza", ya que "del presupuesto 2018 se ha ejecutado en torno a un 45%".



Ello implica, ha resaltado Navarro, que "están en los cajones más de 400 millones de euros, además de los 500 millones que están en los bancos".



De esta cuestión, ha añadido, "no solo se hace eco el Partido Popular sino los sectores económicos de la isla, ya que Gran Canaria ha dejado de liderar los índices económicos", que actualmente "son los más bajos de las islas en cuanto a creación de empresas o número de hipotecas, índice de confianza empresarial o volumen de empleo".



Navarro ha recordado que cada vez que el PP ha denunciado esta situación, se les ha calificado de "mentirosos" y ha habido quien "ha mirado para otro lado", lo que considera "inmoral y grave".



Para la presidenta insular de los populares, "los asuntos sociales son el gran fracaso de este gobierno del Cabildo, que ha sido incapaz de darles respuesta y no ha puesto en marcha ni un solo nuevo centro sociosanitario en la isla".



"A seis meses para acabar la legislatura, el PP observa un gobierno agotado y finiquitado, y los grancanarios llegarán a la misma conclusión, que ha sido una legislatura perdida", ha recalcado.



El portavoz del PP en el Cabildo grancario, Carlos Ester, ha criticado que "el dinero de la corporación insular estos tres años y medio no ha ido a las personas, sino a partidas de propaganda y autobombo" destinadas a financiar "la publicidad del presidente y de su imagen", ya que mientras "Morales gasta 1,5 millones de euros en autobombo, en la isla 2.000 personas esperan plaza sociosanitarias y buscan empleo".



Para Ester, esta situación "es preocupante", porque "no es digno del cargo que ocupa" el presidente del Cabildo.



El portavoz del PP entiende que está a punto de terminar "una legislatura catastrófica, que ha quebrado el consenso con los municipios, rompiendo el reparto equitativo y el equilibrio en los ayuntamientos", para apostar por una "política sectaria de dar 30 millones de euros a los consistorio de su color y olvidar a ocho municipios".



Además, ha denunciado "la parálisis, con siete millones de euros menos para inversiones en Gran Canaria", lo que "es un problema crónico", ya que "decrecen las inversiones, y con 150 millones de euros para asuntos sociales, no se dedica a las personas".



A juicio del portavoz popular, "este Gobierno ha perdido el rumbo, también en turismo y promoción económica, en el presupuesto de la Fedac", además de anunciar obras "como el Museo de Bellas Artes o el Faro de Maspalomas, que está paralizado y al que solo fueron a sacarse la foto".



"No hay proyecto culminado por este grupo, ni siquiera aquellos que dejamos en el buen camino en 2015 y que a día de hoy siguen inconclusos y sin fecha de apertura", ha defendido.



Para Ester, "está legislatura está agotada y perdida" con cuatro años "tirados a la basura por Morales y su equipo".



El candidato del PP al Cabildo grancanario para las próximas elecciones, el actual consejero y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha compartido la idea de sus compañeros definiendo la política de la entidad insular "como una política de isla parada y sin perspectivas de que funcione", con una ejecución en el capítulo de inversiones que "apenas llega a una cuarta parte de lo presupuestado".



En opinión del candidato del PP, "la isla está relegada en competitividad, con Fuerteventura y Lanzarote posicionándose por encima en algunos indicadores" y una situación en la que "la isla pierde capacidad de generar economía, con una bolsa del paro en crecimiento porque no hay empresas ni inversión", lo que repercute "en quienes lo sufren, sin puestos de trabajo y con discursos llenos de buenas intenciones y palabras huecas".



El gobierno de NC-PSOE se basa en "estirar el chicle con logros de otros mandatos para apuntárselo como propios, sin que podamos ver nada en las redes de carreteras de Gran Canaria en el interior, además de un importante bloqueo en la gestión de los residuos, entre otras cuestiones", ha añadido Pérez.