El PP critica que Teguise inicie el curso escolar "entre barracones y recortes"

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez y Paloma Fernández, lamentan el déficit con el que arranca este curso escolar y que sea noticia que su municipio mantenga barracones para impartir clases o las restricciones de personal docente que afectan a La Graciosa.



En un comunicado, Álvarez recalca este martes "el malestar y la indignación" que sienten los padres de los alumnos de Costa Teguise, la localidad con mayor población del municipio, al tener que seguir sus hijos acudiendo a clases en barracones.



"Aunque el Ayuntamiento en la última sesión plenaria cedió el suelo para la construcción de un nuevo colegio, lo cierto es que ese centro no podrá aglutinar a todos los alumnos de la zona y se quedará como un segundo colegio", asegura el edil popular, quien agrega que "el alumnado tendrá que dividirse entre el nuevo y el actual, que seguirá con barracones".



En cuanto a los problemas surgidos en el CEIP Ignacio Aldecoa, el PP ponen en evidencia el incumplimiento del Gobierno de Canarias, ya que se había comprometido a mantener todos los servicios y, lo primero con lo que se encuentran los padres, "es con recortes en la plantilla de profesores".



"Es curioso que mientras desde el Ejecutivo regional se hacen todo tipo de elogios a la declaración de La Graciosa como octava isla habitada, a la hora de la verdad Educación no le reconozca sus derechos y no se la trate como tal", señala Jonás Álvarez.



Recuerda asimismo que la supresión de docentes ha obligado a unir a alumnos de diversos cursos, con la consiguiente protesta activa de los progenitores a las puertas del centro.