El PP de la capital grancanaria denuncia el escaso dispositivo de los bomberos en la noche de fin de año

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido información del dispositivo de bomberos dispuesto en la capital para la pasada noche de fin de año, ya que ha constatado que hubo "una más que probable merma de efectivos".



El edil Ángel Sabroso indica que esa noche constan distintas incidencias relevantes, como incendios en Siete Palmas o La Minilla casi al mismo tiempo, así como incidentes de gravedad en otros puntos de la ciudad, y que la labor de los escasos efectivos de guardia estuvo sometida a una enorme presión por no disponer del personal suficiente.



"La noche del año en la que más se usan fuegos artificiales y mayor intensidad de uso de salas de fiestas y eventos hay, exige una programación de seguridad rigurosa y suficiente, algo que el Tripartito no ha hecho", señaló Sabroso.



Sabroso cree que no tiene explicación posible que sólo 18 bomberos cubrieran toda la ciudad en la pasada Navidad y apenas unos días más tarde se vuelva a cometer la misma negligencia por parte del Tripartito.



"Se está jugando con fuego, nunca mejor dicho, y poniendo en riesgo los profesionales del servicio y a la población en general", según el PP.



El portavoz popular recuerda que "con estas situaciones y el tripartito ya llueve sobre mojado, pues incluso en los pasados Fuegos de San Lorenzo fue tal la falta de previsión municipal con la dotación de seguridad que de forma lamentable se recurrió a sustituir funcionarios de bomberos por una empresa de seguridad privada".