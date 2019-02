Las Palmas de Gran Canaria prohíbe los circos con animales y obliga a atender a las mascotas

La nueva Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Las Palmas de Gran Canaria prohíbe que los circos que actúen en la ciudad oferten al público atracciones de fieras o cualquier otra especie y, además, obliga a que en caso de ser atropellada la mascota sea atendida.



El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes esta Ordenanza Municipal que establece nuevas reglas sobre la tenencia y protección del animal y eleva hasta 43 las infracciones tipificadas.



Esta ordenanza, que sustituye a la que estaba vigente desde 1997, introduce que se atienda al animal atropellado y prohíbe que quede a su suerte en la carretera, una norma que no está contemplada en el resto de los municipios del archipiélago.



El comunicado del consistorio capitalino destaca que también amplía los supuestos de confiscación de la mascota en caso de malos tratos, cuando ésta presente síntomas de agresión física, deshidratación o desnutrición.



Según explicó la concejala de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, el texto "es mucho más completo que el aprobado hace más de veinte años y se elaboró contando con la participación de organizaciones y colectivos que velan por el bienestar del animal".



El artículo 23 de la nueva ordenanza señala que en caso de ser atropellado un animal por un vehículo cuando éste circule por las vías urbanas de la ciudad, el conductor del vehículo estará obligado a comunicar el hecho a la mayor brevedad a las autoridades.



Por otra parte, el artículo 12 se ocupa de su transporte en vehículo particular y señala que debe efectuarse en un espacio suficiente y ventilado, y que no se podrá trasladarlos en los maleteros que no estén adaptados especialmente para ese fin.



Sobre la permanencia en el coche, se prohíbe mantenerlos en su interior salvo por causa justificada y por un tiempo no superior a las dos horas, siempre y cuando disponga de ventilación suficiente y la temperatura exterior no supere los 25 grados centígrados.



Si el animal presentara deshidratación, golpe de calor o insolación, así como cualquier evidencia de que su vida corre peligro, podrá ser rescatado por la Policía Local y su propietario correrá con los gastos de la actuación.



La ordenanza, además de someterse a un periodo de exposición pública de 30 días, mantiene el cuadro de multas de acuerdo a la ley que regula este ámbito, de 30 a 150 euros por sanción leve; 151 a 1.500 euros por una grave; y 1.501 a 15.000 euros por muy grave.



Se permite durante la instrucción de los procedimientos sancionares y cuando la situación lo requiera la retirada del animal que sufra maltrato; y se elevan a la categoría de sanciones graves infracciones como no identificar a las mascotas mediante el microchip, dar de comer a los animales que se constituyan en plaga.



También se prohíben los circos con animales salvajes, la venta de animales de forma no autorizada, realizar cría o venta fuera de establecimientos autorizados, el uso de lejías o desinfectantes con el agua para diluir el orín en los espacios públicos o mantener al animal atado o encerrado de forma que sufran daño o aislamiento.



En el capítulo de establecimientos de venta de animales, se regula su bienestar si es objeto de comercio, para que estén en las mejores condiciones posibles en función de sus necesidades.



Entre otras cuestiones, los perros y gatos se venderán a través de catálogo y se prohíbe la transacción antes del momento recomendado para el destete de cada especie, y también se exige la esterilización de estos animales, aunque sean de adopción.



Se obliga a identificar a todas las mascotas con microchip o con el procedimiento que corresponda y se incluyen nuevas obligaciones relacionadas con el bienestar animal como las condiciones físicas y psicológicas y un número máximo de cinco animales por domicilio.



Se regula el uso del ascensor, se prohíbe la tenencia de ganado y animales de corral en núcleos urbanos y se prohíbe la tenencia de gallos en suelo urbano.



La ordenanza prohíbe utilizar collares de ahorque, pinchos o eléctricos, también las atracciones feriales con animal atado.



Se deja en abierto para negociar con las autoridades del transporte público la posibilidad de viajar con mascotas, bajo ciertas normas de seguridad e higiene; y el propietario de un establecimiento público podrá, a su criterio, permitir su entrada señalizarla, delimitar zona y exigir medidas de seguridad e higiene.



La ordenanza reduce los plazos de 20 a 10 días para localizar al dueño y de 10 a 5 días para recoger al animal, de tal forma que se evite que el animal sufra durante el abandono o extravío; y regula la eutanasia como último recurso frente a otras alternativas.



La norma regula asimismo la opción de que si tiene microchip se pueda avisar al propietario del animal y recoge por primera vez las colonias de gatos, por tratarse de un fenómeno propio de las grandes ciudades, que necesita una solución eficaz y humanitaria.