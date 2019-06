Las Palmas de Gran Canaria iza la bandera multicolor por el Orgullo 2019

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha izado este viernes la bandera multicolor del colectivo LGTBI ante sus Casas Consistoriales para sumarse de esta forma a la conmemoración del Día del Orgullo 2019, en el que se reivindica "la defensa de los derechos y libertades del colectivo".



Este año, esta conmemoración se desarrolla con el lema Mayores sin armario, ya que se ha querido poner el acento en la memoria social y en la lucha por la igualdad y la no discriminación de las personas de mayor edad.



La presidenta del colectivo Gamá, Montserrat González, ha manifestado que la organización "sigue luchando por la igualdad y la integración de las personas mayores y porque los jóvenes no pasen lo que ellas tuvieron que pasar".



"Esto hace cuarenta años no podía ni imaginarse. Estas cuatro décadas de lucha, en las que hemos estado desprotegidas y en las que no nos han mirado como personas, han servido para que la sociedad se de cuenta de que la juventud de hoy ya no tiene que sufrir tanta violencia y acoso", ha referido.



González ha agradecido emocionada al alcalde, Augusto Hidalgo, que el Ayuntamiento apoye esta conmemoración, en el marco de la que se ha programado para mañana una manifestación que partirá a las 19.00 horas de la Plaza Manuel Becerra, en La Isleta y finalizará en el Parque Santa Catalina con una gran "fiesta", según ha recordado Marcos Ventura, quien se ha presentado como la vicepresidenta de Gamá.



El regidor de la capital grancanaria ha abogado por visibilizar el Día del Orgullo y ha lamentado al respecto que "aunque estemos a años luz de cómo estábamos hace 40 años y a otros años luz de cómo deberíamos estar para conseguir todos los derechos, en Madrid se está haciendo todo lo contrario de lo que ha sido la lucha de los derechos y libertades individuales".



Para Hidalgo, "la estrategia de defensa de las personas LGTBI se basó, principalmente, en la visibilización, en lo que se llamó salir del armario para poder ganar derechos, y en Madrid se está invisibilizando, tapando los carteles y las caras de los mayores del Orgullo en la capital", ha criticado.



El alcalde ha recordado que este año se conmemora el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, los 40 años de la primera movilización LGTBI en Las Palmas de Gran Canaria, y el 25 aniversario de la fundación de Gamá.