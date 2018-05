Las Palmas de Gran Canaria aprueba la nueva ordenanza de las terrazas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la nueva ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en suelo público con modificaciones que incorporan propuestas de vecinos, partidos políticos y empresarios.



Según ha informado la corporación, la nueva ordenanza, que deberá ser aprobada en Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible y ratificada en el próximo pleno ordinario, se someterá a exposición pública durante un mes y, posteriormente, será ratificada en un pleno municipal.



Entre las modificaciones incorporadas figura la ampliación de dos a cuatro años del plazo de vigencia de la autorización de las terrazas y que los titulares de las autorizaciones dispondrán de hasta dos años, a partir de la entrada en vigor de la ordenanza, para adaptarse a la nueva normativa.



El Ayuntamiento ha incorporado también otro cambio, atendiendo a una propuesta del servicio de municipal de Limpieza para que los propietarios no coloquen anclajes fuera de la superficie autorizada de la terraza y que exista espacio suficiente para el paso de los operarios del servicio o bien del agua procedente de la lluvia.



El nuevo texto señala que la administración municipal podrá autorizar la instalación de terrazas, siempre y cuando se garantice la conciliación con el uso público, esencialmente la circulación y la estancia de los ciudadanos.



Además, se debe compatibilizar el derecho al ocio con el derecho al descanso de los vecinos con el objetivo de garantizar que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad accesible e inclusiva para todos.



La nueva norma, que simplifica el procedimiento de tramitación y la resolución de la autorización, tiene como objetivo normalizar la instalación de terrazas con vistas a la mejora de la calidad del espacio público.



De esta manera, se va a reforzar el control por parte del Ayuntamiento de la ocupación del mismo, teniendo presente la progresiva implantación de la accesibilidad universal y la atención al paisaje urbano, especialmente el de los conjuntos históricos.



El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha afirmado que "era importante poner en marcha una nueva ordenanza que, ajustándose a la ley y adaptándose a los cambios que se han venido produciendo en los últimos años, contribuya a hacer de Las Palmas de Gran Canaria una ciudad más amable, accesible e inclusiva para todos".



Las autorizaciones de terrazas deben garantizar aspectos como la libre circulación de peatones y usuarios en general, la visibilidad de las señales de tráfico, el respeto al entorno paisajístico y visual, la perfecta utilización de las bocas de riego, hidrantes, alcantarillado, salidas de emergencia, la entrada y salida de edificios, portales, soportales y otros locales, así como disposiciones en materia de accesibilidad.



La ordenanza introduce directrices en materia de accesibilidad, simplifica el procedimiento de tramitación y de resolución de la autorización, amplia el marco de establecimientos autorizables, y plantea la regulación de espacios con ordenación singular, como zonas peatonales y espacios situados en el ámbito de un conjunto histórico.



En este último caso, la solicitud de la terraza tendrá que ser ratificado por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico.



Además, la ordenanza establece la declaración por parte del Ayuntamiento de zonas saturadas, espacios de la ciudad en los que no se podrá autorizar la instalación de nuevos elementos que supongan un aumento del aforo de terrazas existentes.



La superficie de ocupación de las terrazas no podrá superar en ningún caso el 50 por ciento del espacio de uso público.