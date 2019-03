El Parlamento canario aprueba medidas para mejorar el sistema sanitario, aunque no hay tiempo para ponerlas en marcha

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles una moción del grupo Socialista por la cual se pide al Gobierno regional que tome una serie de medidas para mejorar el sistema sanitario, a sabiendas de que no hay tiempo para ponerlas en marcha debido a que en meses se acabará la legislatura.



La moción es consecuencia de una interpelación que defendió la diputada socialista Patricia Hernández, quien comentó que varias de las propuestas incluidas en este texto se han aprobado con anterioridad y no se han puesto en marcha, y la propuesta se aprobó con trece abstenciones.



Al aprobar esta moción el Parlamento canario insta al ejecutivo regional a poner en marcha de manera ordinaria la actividad quirúrgica por las tardes en quirófanos de los hospitales públicos, dejando así de ser una de las comunidades autónomas que menos intervenciones realizan en sus quirófanos públicos.



También se pide publicar mensualmente todas las listas de espera sanitarias, tanto la estructural como la no estructural, ampliando la información ofrecida hasta ahora, de manera que se conozca el detalle de número de pacientes y demora media de los procedimientos más prevalentes en la quirúrgica y no solo el de conjunto de la actividad quirúrgica.



Además, se reclama poner en marcha un programa especial para pacientes complejos que tienen problemas graves de salud y larga permanencia en listas de espera, así como priorizar en las intervenciones quirúrgicas en las patologías inhabilitantes y graves y aprobar de forma inmediata, como ha mandado el Parlamento, el tercer plan de salud.



En esta moción se reclama asimismo adquirir dispositivos para pruebas diagnósticas que reduzcan nuestras listas de espera y dependencia de la privada en resonancia magnética. TAC (escáner) y mamógrafos, y que los pacientes figuren en la lisa de espera desde el momento en el que el médico solicita la cita y no cuando se le asigna fecha.



Otras medidas son aprobar la puesta en marcha inmediata de la totalidad de las acciones incluidas en el Plan de Urgencias de Canarias (Pluscan) que se terminó en 2016 y que no se aplica, e igualar, al menos, el ratio de médicos por habitante del resto del país, puesto que en los servicios de Atención Primaria el número de facultativos en Canarias supone la peor cifra por habitantes del conjunto del país.



Elevar porcentualmente el gasto por habitante en el archipiélago hasta situarse, al menos entre los tres primeros del país, y mejorar los actuales ratios de profesionales sanitarios médicos y de enfermería en la atención primaria, son otras peticiones incluidas en esta moción.



Asimismo se pide incentivar la llegada de pediatras al Servicio Canario de la Salud permitiendo la cobertura de todas las plazas de AP no cubiertas por pediatras y la creación de servicios de urgencias pediátricas (en hospitales del norte y sur de Tenerife) y zonas de salud de gran población como Maspalomas.



Y cumplir de manera inmediata con el acuerdo por unanimidad del Parlamento para que el Gobierno de Canarias garantice la cobertura de responsabilidad civil del personal sanitario dependiente de la Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de febrero de 2019 Núm. 122 / 7 Comunidad Autónoma de Canarias mediante la contratación centralizada de un seguro integral para estos profesionales que cubra la totalidad de los servicios profesionales sanitarios que realicen en la sanidad pública.