El Parlamento rechaza la propuesta para paralizar la ampliación del muelle de Agaete

El pleno del Parlamento de Canarias, con los votos en contra de CC, PP y ASG y la abstención de NC, ha rechazado este miércoles una propuesta de Podemos, apoyada por el PSOE, para la paralización inmediata del proyecto de ampliación del muelle de Agaete.

La iniciativa fue defendida por el diputado de Podemos Francisco Déniz, quien afirmó que no hay ninguna necesidad social para esa infraestructura ni ningún estudio que avale su necesidad, y a la vista de los precedentes de los puertos de Granadilla, Tazacorte y Arinaga, que están "muertos de risa" no es necesario construir una ampliación de casi un kilómetro de muelle en Agaete que tampoco va a servir para nada.

El muelle actual opera al 23% de su capacidad, no hay necesidad real y la ciudadanía ya está cansada de infraestructuras que no sirven para nada, más que para estropear el litoral, dijo Déniz, quien instó a que si hay dos compañías en vez de una que quieren utilizar el actual puerto pueden ponerse de acuerdo para compartirlo.

Déniz rechazó una enmienda de CC y PP para construir una carretera que acompañe el muelle y preservar la playa ("no me hagan reír", dijo), así como otra de Nueva Canarias para promover una consulta, porque, según el diputado de Podemos, el tiempo de la consulta ya ha pasado y el Gobierno de Canarias nunca la va a plantear porque es un asunto que no es competencia municipal.

Déniz dijo que la paralización de la obra es "un sentir de la inmensa mayoría de la gente de Canarias, que "está preocupada por lo que pasa en el litoral, por los vertidos incontrolados, por la suciedad y por las macro obras inservibles que solo sirven para despilfarrar dinero público", por lo que pidió a los diputados que votaran "en coherencia con el amor a esta tierra".

Sin embargo, Mario Cabrera, de CC, señaló que la obra ha sido demandada por la totalidad de los grupos parlamentarios, incluido Podemos, que anteriormente se posicionó a favor de la misma, y subrayó que el Cabildo de Gran Canaria la tiene incluida en su plan insular.

Miguel Jorge Blanco, del PP, también insistió en que tanto el PSOE como Podemos habían defendido anteriormente esta obra, aunque admitió que es legítimo cambiar de opinión, pero subrayó que se trata de una obra estratégica y necesaria que mejora la conectividad, aleja los servicios portuarios de la zona de baño y mejora la náutica deportiva y el equipamiento de la cofradía de pescadores.

Luis Campos, de Nueva Canarias, dijo que la paralización de la obra responde al sentir mayoritario de la población de la isla de Gran Canaria y pidió una consulta de ámbito insular porque no se puede gobernar de espaldas a las instituciones municipales e insulares.

La diputada del PSOE Nayra Alemán, justificó el rechazo a la obra en que hay alternativas, las dos operadoras pueden compartir el muelle actual y existe una amplia contestación al macromuelle en Agaete, en Gran Canaria y en toda Canarias. "Aprendamos de los errores, pensemos en el legado que dejamos, ya perdimos el sur, no perdamos el norte", instó.

Jesús Ramos Chinea, del grupo mixto, consideró que la obra es necesaria y la conectividad entre las islas también.