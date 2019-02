Películas europeas y americanas pugnan por el premio a la posproducción en el Festival de Cine de Las Palmas

Una decena de proyectos de películas procedentes de países europeos y americanos pugnarán por el premio a la posproducción del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria este año.



En el marco de su Mercado del Cine Casi Hecho (Mecas), este certamen congregará en la capital isleña del 24 al 26 de marzo a "nombres claves de la industria" que acudirán al festival a interesarse por los trabajos que compiten en ese apartado, según han avanzado sus organizadores este martes mediante un comunicado.



La iniciativa Mecas -destaca la nota- busca "acompañar en su etapa final a una serie de títulos que destacan por su ambición narrativa, riesgo estético y calidad cinematográfica", y que "son obras que no solo cuentan historias, sino que lo hacen imprimiendo emociones".



Características estas que asegura comparten filmes que compiten por los 8.000 euros con que está dotado el premio como "Le bel été", de Pierre Creton (Francia); "Puerto deseado", de Diana Toucedo (España); "El trabajo o a quién le pertenece el mundo", de Elisa Cepedal (España-Reino Unido), o "La viajante", de Miguel Ángel Mejías (España).



Y también las demás películas a concurso en el Mecas: "Las ranas", de Edgardo Castro (Argentina); "Las poetas", de Laura Citarella y Mercedes Halfon (Argentina); "Those That, at a Distance, Resemble Another", de Jessica Sarah Rinland (España-Reino Unido); "Jesus Shows You the Way to the Highway", de Miguel Llansó (España-Estonia-Letonia-Reino Unido-Etiopía-Rumanía) y "Tony Driver, a Backward Deportee", de Ascanio Petrini (Italia-México).



Todos esos proyectos revelan "voces personalísimas de autores en muchos casos no conocidos pero a los que el festival augura un intenso recorrido", subraya el texto.



En cuanto a los profesionales del sector que viajarán a la isla para ojear esos trabajos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, promotor de la cita con el séptimo arte, avanza que, como en las dos ediciones anteriores del Mecas, habrá "expertos de prestigiosos festivales internacionales y de compañías distribuidoras y productoras".



Y recuerda que en otros años ese mercado ha congregado a representantes de festivales como la Berlinale o los de Rotterdam, Karlovy Vary, FidLAB, Gijón, Márgenes, Zinebi y Eurimages, y a directivos de empresas como Memento Films, Doc and Films, Alpha Violet Films o Capricci Cine.



"Un perfil que volverá a darse cita en la próxima edición del mercado", aseguran sus responsables.