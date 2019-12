La Plataforma por el 5% para Educación asegura que en Canarias se pagan menos impuestos que en otras comunidades

La Plataforma por el 5% para Educación asegura que en Canarias se pagan "menos impuestos a Hacienda que en el resto de las comunidades autónomas" del país.



Un estudio de la Plataforma sobre la evolución de la recaudación fiscal en Canarias "desmiente el bulo de que los canarios pagamos más impuestos que nunca".



Según este análisis, cuyas conclusiones se han dado a conocer este viernes en un comunicado, la contribución actual de los canarios -6,23% del PIB-, está por debajo de la de 2014 y 2018, con el 6,40% y 6,29% respectivamente.



La Plataforma recalca que "Canarias es la que menos ingresos netos aporta a la Agencia Tributaria respecto al PIB de todas las comunidades autónomas de régimen común, 6,23%, bastante menos de la mitad de la media española (16,35%) en 2019".



Respecto a los ingresos por habitante, los residentes en las Islas son los segundos que menos aportans (1.349 euros por habitante y año), solo por detrás de Extremadura (1.301) y a gran distancia de la media estatal (3.331).



El estudio también afirma que Canarias es la segunda comunidad que menos contribuye a la Hacienda del Estado por habitante y, a su vez, evidencia que el diferencial fiscal en términos de contribución per cápita entre Canarias y el conjunto de las comunidades españolas ha venido ampliándose desde 2009 y es hoy (-3.025 €) mucho más amplio que el de 2009 (-2.211 €).



Si se añade el hecho de que el Índice de Precios al Consumo ha crecido en Canarias un 11,8% y la contribución per cápita a la Hacienda del Estado creció apenas un 8,9%, en términos reales, es decir, descontando el crecimiento de precios, la contribución per cápita se ha reducido, agrega la nota.



La Plataforma defiende que, para recuperar los servicios públicos de los duros recortes realizados en esta década y cumplir con las obligaciones financieras establecidas en la Ley Canaria de Educación que, desde 2014, insta al Gobierno de Canarias a incrementar progresivamente el presupuesto educativo hasta alcanzar como mínimo el 5% del PIB en 2022, es necesario defender una contribución fiscal adecuada al nivel de riqueza de esta comunidad, que se ha duplicado en dos décadas.



El PIB regional ha pasado de 21.024 millones de euros en 1998 a 47.584 millones en la actualidad, recalca el colectivo, que insta al Gobierno de Canarias y a todas las fuerzas y entidades sociales que defienden una mejora digna de los servicios públicos a defender un sistema tributario suficiente y justo en coherencia con la Constitución y a "desenmascarar las campañas de manipulación mediática que pretenden generar una alarma injustificada para forzar bajadas de la fiscalidad conforme a los intereses de grupos privilegiados".