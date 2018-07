El precio del alquiler sigue al alza y alcanza en la provincia de Las Palmas su máximo histórico

El precio medio de las viviendas en alquiler en España lleva más de tres años al alza y ha alcanzado récords históricos en los últimos meses en decenas de localidades, la mayor parte de ellas en Madrid y la costa del Mediterráneo, mientras está más estable en otras zonas, como la del Cantábrico.



Según recientes informes inmobiliarios, el precio medio del alquiler es ya similar al de los años del boom, previos a la crisis, tanto en las grandes ciudades -especialmente Barcelona y Madrid- como en municipios costeros de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.



Así lo indica, por ejemplo, el último análisis publicado por Fotocasa, que señala que el precio del alquiler en cinco provincias (Barcelona, Madrid, Baleares, Las Palmas y Salamanca) ha alcanzado en 2018 sus máximos históricos, que databan de hace una década.



Barcelona tiene el precio más alto y en enero alcanzó su récord con 13,90 euros/m2, que superaba en más del 6% al anterior máximo, que era de mayo de 2007.



Madrid llegó a su récord este abril (12,36 euros/m2), por encima del que tenía en septiembre de 2007, mientras Baleares llegó a su cota máxima (10,60 euros) este mayo, Las Palmas en enero (7,65 euros) y Salamanca (7,34 euros) también en mayo.



Según Fotocasa, 65 localidades españolas han alcanzado su precio máximo de alquiler en algún momento de 2018.



Otro portal inmobiliario, Pisos.com, publicó esta semana sus datos del primer semestre, que reflejaron un incremento medio en España de la vivienda en alquiler del 15,04%, hasta los 811 euros mensuales.



La ciudad con el precio más alto es Barcelona (1.796 euros/m2) y Madrid es la comunidad con mayor precio medio (1.395 euros/mes), frente al más reducido, que está en Extremadura (440 euros/mes).



Esos datos muestran una gran disparidad por zonas geográficas, pues el alza interanual de junio de 2017 a junio de 2018 alcanzó el 24,3% en Cataluña, mientras se producen aún fuertes descensos, como el 18,06 % que bajó el precio en Córdoba.



El director editorial del Informe Inmobiliario 2018 elaborado por la Universitat de Barcelona y la consultora Forcadell, Gonzalo Bernardos, cree que la vivienda de alquiler no ha llegado aún a sus récords si se tiene en cuenta la inflación, y estaría un 30% más barata que en 2007.



"El problema no es el precio, sino los bajos salarios", explica Bernardos, y estima que el alquiler seguirá subiendo al menos hasta 2020, mientras que "el gran trasvase de inquilinos a propietarios puede hacer que baje después de esa fecha".



En ese sentido, añade que en ciudades como Barcelona o Madrid los alquileres empiezan ya a dar síntomas de estancamiento.



En su opinión, los pisos turísticos no son el principal culpable de la subida del alquiler, pues no solo aumenta en distritos céntricos, sino de forma global en las grandes urbes y alrededores.



Bernardos cree que el paso masivo de inquilinos a propietarios no llegará hasta 2020 y un estudio realizado por el comparador online Rastreator señala que ya ahora el 28% de los arrendatarios españoles se ha comprado o estaría dispuesto a comprarse una casa si paga lo mismo que de alquiler.



El alquiler en España ofrece una rentabilidad bruta media del 5,7%, según un informe de Servihabitat. En ese estudio se calcula que la oferta de viviendas en alquiler disponible en España es ahora de unos 90.000 inmuebles: una reducción del 8,1% respecto a septiembre de 2017.



El precio medio de las casas en alquiler de entre 80 y 90 m2 es de 680 euros/m2, tras aumentar casi el 10% en el último medio año.



Por su parte, en otro informe, Pisos.com ha señalado que mientras los ingresos medios anuales de los trabajadores han aumentado el 0,2%, hasta los 23.156 euros, la renta media del alquiler ha pasado de 675 a 780 euros mensuales.



Así, un alquiler medio de 780 euros equivale al 40,42% del salario frente al 30,30% de hace un año.



Eso sí, de nuevo con grandes diferencias por zonas geográficas, ya que en Madrid la tasa de esfuerzo inmobiliario para arrendamientos es del 60% o en Baleares del 57%, mientras que en Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias no llega al 30%.



Según un informe de Sigma 2 para Century 21, si se compara el precio medio entre quienes ya han alquilado o piensan hacerlo con las rentas ofertadas, el desfase es de 70 euros de media.



La oferta de vivienda de alquiler de hasta 500 euros al mes se sitúa 11 puntos por debajo de la demanda, 41 frente a 52%, mientras que en las de entre 501 a 600 euros se observa un excedente de oferta de dos puntos (20 frente a 18%).



Cada vez la diferencia es mayor entre lo que la gente busca y lo que hay en el mercado, explicó a Efe el consejero delegado de Century 21, Ricardo Sousa, quien cree que los precios han subido más rápido que la renta disponible de los hogares, lo que, sumado a la celeridad del incremento del consumo, hace que el presupuesto para vivienda sea menor.