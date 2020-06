La mayoría de quienes cobran la Prestación Canaria de Inserción pasará a recibir el Ingreso Mínimo Vital en los próximos meses

La llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) supondrá, en los próximos meses, una serie de cambios con respecto a la Prestación Canaria de Inserción que, paulatinamente, tenderá a su desaparición y sustitución por la futura Renta de Ciudadanía contemplada en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Así, en los próximos meses la mayor parte de beneficiarios de la PCI – en la actualidad 7.718 hogares reciben esta renta- pasarán a percibir el IMV que supone, de entrada, un aumento de las cuantías, según ha indicado la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

Según explica, en una familia tipo de dos adultos con dos menores, con la PCI cobraban 634,88 y con el IMV pasan a 877 euros; una madre con dos menores, con la PCI cobraba 602,22 y con el IMV pasará a 838 euros.

“La llegada del Ingreso Mínimo Vital es una buena noticia para Canarias al ser uno de los territorios más afectados por la pobreza y la exclusión social", ha afirmado la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana. "Esta nueva prestación no solo ayudará a reducir la pobreza severa en nuestra Islas, sino también la mejora de los datos de pobreza relativa”, ha explicado.

La consejera ha recordado, además, que Canarias seguirá jugando un papel esencial en la lucha contra la pobreza y recordó que los fondos del Ejecutivo canario para este fin se mantendrán.

Para aclarar dudas sobre la convivencia de ambas prestaciones a partir de ahora, desde la dirección general de Derechos Sociales se ha emitido una circular para los ayuntamientos en la que, entre otras cuestiones, se aclara que los actuales beneficiarios de la PCI podrán solicitar el IMV a partir este lunes, 15 de junio.

No obstante, se añade, Derechos Sociales está trabajando con el Ministerio de Inclusión social para que los actuales beneficiarios de PCI que cumplan los requisitos puedan pasar de manera automática al Ingreso Mínimo Vital. Según explica el director general de Derechos Sociales, Jonás González, “este procedimiento permitirá la reconversión en bloque minimizando el riesgo de solapamiento entre ambas ayudas y, lo que es más importante, reduciendo los trámites para la ciudadanía; por tanto, aunque los beneficiarios de la PCI puedan solicitar el Ingreso Mínimo Vital desde hoy mismo, aconsejamos a que se espere al procedimiento contemplado en la disposición transitoria, aunque, por supuesto, cada perceptor de la PCI es libre de pedir el IMV desde hoy mismo”.

En el caso de que las personas quieran solicitar la PCI o renovarla y sean susceptibles de recibir el IMV, los ayuntamientos deberán comprobar que la solicitud contenga todos los datos exigidos en la legislación antes de remitir el expediente a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, así como verificar que la persona haya cumplido la obligación previa de haber solicitado el IMV.

La PCI seguirá estando operativa, además, para determinados colectivos específicos que no tienen derecho a la prestación estatal. En concreto, menores de 23 años y extutelados, mayores de 65 sin derecho a otra prestación, solicitantes de protección internacional y retornados canarios.

Obligaciones de los beneficiarios

Asimismo, se indica en la circular emitida por la Dirección general de Derechos Sociales que, con el fin de evitar que las personas perceptoras incurran en supuestos de reintegro por prestaciones cobradas de forma indebida, la persona titular de la PCI deberá comunicar al ayuntamiento que tramitó la ayuda, cualquier variación personal o familiar, económica o patrimonial así como cualquier cambio de domicilio, de vivienda o alojamiento de cualquier miembro de la unidad de convivencia en el plazo de un mes.

Desarrollo de la futura Renta Ciudadana

Canarias seguirá manteniendo un papel fundamental de lucha contra la pobreza, ha indicado la Consejería. Para ello, "se están estudiando las vías para que la futura Renta Ciudadana complemente al IMV. Entre otras cuestiones, el Gobierno de Canarias desarrollará el derecho a la inclusión social de los perceptores (no contemplado en el decreto estatal), y también se está valorando la posibilidad de crear un complemento a la vivienda, cubrir a los colectivos que no cubre el IMV, apoyo a familias con menores a cargo, etc., ha concluido".