Un Primero de Mayo para homenajear a los trabajadores esenciales durante el estado de alarma

Un Primero de Mayo sin calles llenas de personas reivindicado por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sin manifestaciones multitudinarias. El estado de alarma decretado por el Gobierno debido a la crisis sanitaria COVID-19 ha hecho que el Día Internacional del Trabajador tenga una celebración atípica. Este año, desde casa, las asociaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias quieren homenajear a todas las personas que se mantienen en servicios esenciales desde el pasado 14 de marzo, reconociendo de esta forma el “momento crítico” que atraviesa el país, señala la presidenta de la gestora de UGT en las Islas, Victoria Francisco. Bajo el lema ‘trabajos y servicios públicos, otro modelo social y económico es necesario’ hacen hincapié en la importancia que tiene el tejido de trabajadores durante esta crisis sanitaria, económica y social.

Además, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este 28 de abril, las asociaciones sindicales resaltan la importancia que tienen las medidas de prevención y seguridad en todas las empresas, así como el papel “fundamental” que durante esta crisis sanitaria tienen los delegados de prevención en todas las empresas.

El Día Internacional de los Trabajadores festeja la conmemoración del movimiento obrero en todo el mundo. En las capitales canarias cada año se concentran cada año miles de personas -principalmente en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife- para reivindicar los derechos de las clases trabajadoras. El año pasado se hizo bajo el lema ‘Primero las personas’.

Sin embargo, este Primero de Mayo estará marcado por las celebraciones virtuales que serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de ambas organizaciones sindicales. Según indican los portavoces, contarán con la participación de personalidades del mundo del arte y de la cultura. El colofón será en la tarde del 1 de mayo, este viernes, cuando ofrecerán un concierto virtual desde las 17.00 hasta las 19.00 horas para homenajear a los trabajadores que siguen al pie del cañón durante el estado de alarma, además de a las personas fallecidas debido a la COVID-19.

Cartel del 28 de abril 'Día Mundial de la Salud en el Trabajo' en Canarias.

“Desde UGT y CCOO queremos que se celebren estos dos días, a pesar de las circunstancias, queremos que la gente se identifique con los objetivos que nos marcamos”, apuntó el secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González. Por ello, este 1 de mayo recuerdan a todos los trabajadores y trabajadoras que han perdido el empleo o que estaban en situación de desempleo antes de la llegada del coronavirus. El secretario general de Comisiones Obreras afirma que debido a esta crisis sanitaria se están abriendo paso graves consecuencias sociales y económicas en todo el país, especialmente en Canarias por la gran dependencia del sector servicios. En estos momentos en las Islas hay “más de 100.000 personas que carecen de ingresos”, por ello exigen al gobierno que “de forma decidida” y “en el menor tiempo posible” establezca la renta a nivel nacional que garantice un “mínimo vital”.

González manifiesta que esta crisis “nos está dando lecciones” y es que “sin empresa no hay trabajo, pero sin trabajadores tampoco existe tejido productivo”. Por ello, considera que, para acometer la recuperación gradual, tanto los interlocutores sociales, empresarios y los sindicatos tienen que ir de la mano para superar lo antes posible la situación.

El responsable de Organización de la Gestora de UGT, Héctor Fajardo, reivindica firmemente el papel de los delegados de prevención en las empresas, ya que la crisis sanitaria ha demostrado que existe un déficit de seguridad en los puestos de trabajo. Fajardo insiste en que es momento de hacer un reconocimiento al tejido de trabajadores que han mantenido activos los servicios esenciales. “Son los que nos van a sacar de esta crisis igual que nos sacaron de la crisis de 2008, lo que no queremos es que recaiga sobre la espalda de esos trabajadores la recuperación económica”, declaró.

El responsable de UGT ha aprovechado la ocasión para pedir a las empresas que cuando acabe la crisis sanitaria no opten por una suspensión completa de los contratos. “Sin empleo va a ser imposible una recuperación total”. “Tenemos un objetivo común, en esta crisis no podemos dejar a nadie atrás, tenemos que plantear medidas que garanticen la supervivencia, no solo de las familias, sino de mantener intacta la de los trabajadores”. Los sindicalistas coinciden en que es necesario que cuando se vuelva a retomar la actividad se haga bajo los parámetros de seguridad necesarios.

Durante el encuentro virtual, la presidenta de la gestora de UGT Canarias, Victoria Francisco, ofreció los datos más significativos de los accidentes laborales del pasado mes de febrero. En Canarias se notificaron un total de 1.770 percances con baja, de ellos 1.750 se calificaron como leves, 18 graves o muy graves y dos mortales. Unos datos que disminuyen en todos los sectores con respecto al mismo mes del año pasado, una bajada que puede deberse al confinamiento debido al coronavirus apunta la sindicalista. “La prevención y la salud es primordial, debemos seguir fomentando la prevención en todas las empresas y solicitar al gobierno que le de la importancia a la prevención de salud y seguridad en el trabajo que merecen”, manifiesta.

Por su parte, el PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España) ha convocado concentraciones en siete capitales de provincia, entre las que se incluyen Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ignorando de esta forma el confinamiento decretado por el Gobierno central debido al estado de alarma. “Es nuestro derecho conmemora el 1 de mayo y nuestro deber como organización de clase y revolucionaria”. Además, hacen un llamamiento al conjunto del pueblo trabajador a manifestarse frente a las políticas “anti obreras que siguen sin derogarse”. No obstante, en el cartel de la convocatoria no reflejan ni la hora ni el lugar de la concentración. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el PCPE, pero no lo ha conseguido.

Desde la asociación de camareras de piso Las Kellys de Lanzarote, su presidenta, Myriam Barros, explica que el colectivo está organizando una carrera virtual de bicicletas que consistirá en una subida al Teide de cuatro horas. Se hará a través de una aplicación online con las personas que dispongan del rodillo para la bicicleta en su casa. Se trata de una campaña benéfica y lo recaudado irá destinado a las socias de la asociación que estén pasando un mal momento debido a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país.