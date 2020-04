Prisión provisional y sin fianza para el hombre que asesinó a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de José P. A. como presunto autor de un delito de asesinato con agravante de parentesco.

El hombre de 62 años fue detenido este sábado en La Isleta y confesó que había asfixiado a su pareja, una mujer de 78 años. Se trata de la víctima número 18 en lo que va de año y la 1.051 desde que se empezaran a contabilizar en 2003.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la pareja convivía con la mujer en el mismo domicilio y constaban dos actuaciones por violencia de género, en 2008 y, la última, en 2019, si bien la víctima no quería continuar con el procedimiento y no se acordó medida alguna por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Las fuerzas y cuerpos de seguridad no estaban llevando a cabo medidas de seguimiento o protección de este caso.