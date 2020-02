Protestas frente a Educación por la "inmediata publicación y entrada en vigor de las Listas de Empleo del cuerpo de maestros"

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) ha advertido este lunes de que, si la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias “no da una respuesta inmediata” al retraso acumulado en las listas de empleo, “los procesos de movilización seguirán en todas las islas”.



El sindicato ha convocado este lunes una concentración frente a la sede de la Consejería de Educación de la capital grancanaria donde su portavoz, Fernando Pellicer, ha exigido “la culminación inmediata” del procedimiento de las listas de empleo del cuerpo de maestros y maestras derivadas de las oposiciones 2019, así como de las listas de ampliación urgente, realizada en octubre por la Consejería para Educación Secundaria, Formación Profesional, Escuelas de Idiomas y otros cuerpos.



“Exigimos que se publiquen de forma inmediata las listas definitivas” de ambos procedimientos y que, además, “la entrada en vigor de las mismas sea con efecto inmediato”, ha insistido el portavoz de la formación.



Según Pellicer, la anterior Consejería de Educación “se comprometió a que las listas de maestros, una vez finalizadas las oposiciones del 2019 en el mes de julio, entraran en vigor en septiembre pasado” pero en febrero “lo único que se ha publicado, y con bastantes errores y arbitrariedades, es una simple lista provisional de admitidos y excluidos”.



El portavoz ha asegurado este lunes a los medios de comunicación durante la concentración que “entre ambos procedimientos, hay miles de personas que aspiran a entrar en estas listas de empleo para sustituciones y que actualmente no están en la mismas y, por lo tanto, no pueden optar a un nombramiento de sustitución ni a un excepcional”.



Estas personas, “al mismo tiempo ven cómo otras que no se presentaron a las oposiciones de 2019, y que tendrían que haber sido expulsadas de las listas hace bastantes meses, están trabajando”, ha añadido.



“De las listas de empleo de Educación Secundaria y otros cuerpos, convocadas en el mes de octubre, aún no sabemos absolutamente nada”, ha insistido Pellicer, para destacar que “no se han publicado ni tan siquiera las listas provisionales”.



Asimismo, STEC ha denunciado este lunes “el anuncio de la directora general de personal” de la Consejería en mesa de negociación, quien según el portavoz del sindicato ha dicho que “las listas de empleo para cubrir sustituciones docentes del cuerpo de maestros, entrarían en vigor el próximo 1 de septiembre”, pese a que “el compromiso de la anterior administración era que entraran en vigor el 1 de septiembre de este curso (el siguiente a las oposiciones)”.



“La Consejería ha incumplido sistemáticamente todos los plazos que ha dado, el de septiembre, el de noviembre y de forma reciente se había hablado de una publicación inminente” pero “seguimos esperando”, ha añadido Pellicer.



Según los representantes de estos docentes, y tal y como lo ha expresado su portavoz este lunes en la capital grancanaria, “se está jugando con las aspiraciones laborales de miles de compañeros y compañeras”, además de “con la ilusión de mucha gente joven canaria y de otras partes del territorio español que aspiran a obtener un nombramiento”



“Viendo el escaso interés que la Consejería está poniendo en esta cuestión, nos tememos que esto se puede dilatar en el tiempo sine die”, han lamentado.