Cascada de reacciones en redes por la sanción a Ana Oramas: del cachondeo a la recaudación de fondos para ayudarla a pagar

Un usuario ha creado en la plataforma Change.org una campaña de recogida de firmas dirigida a “simpatizantes de Coalición Canaria” para ayudar a la diputada Ana Oramas a pagar la sanción de 1.000 euros impuesta por el Comité Permanente del partido por votar no a la investidura de Pedro Sánchez, en contra de la decisión que había tomado la formación de abstenerse.

“No hay derecho. En nombre de las abuelas canarias, esas que no se acostaban embostadas si sabían que su nieto no ha comido, ayuda a Ana Oramas a pagar la infame multa”, afirma.

Esto hace referencia a la ocurrencia de la diputada durante un encuentro preelectoral celebrado en abril de 2019 en el que habló de las pensiones no contributivas. Afirmó que “una abuela canaria, a diferencia de otra tierra, no se va a cenar si sabe que un nieto no ha comido”, lo que le valió también numerosas críticas y cierto revuelo en redes.

La campaña, que pretende recoger 100 firmas, ha conseguido hasta ahora unas 12.

La decisión de Coalición Canaria también ha provocado numerosas reacciones en redes. Estas son solo algunas de ellas:

Creo que deberían abrir una cuenta corriente para que el pueblo canario, ese que Oramas dice representar, le ayude a costear tamaña sanción.

Se han pasado tres pueblos, caramba. Con tres avemarías y dos padrenuestros hubiese sido suficiente castigo! pic.twitter.com/wszxGiEmV7 — Anicasio (@Anicasios_Bar) January 14, 2020

|ULTIMA HORA| Ana Oramas se compra Coalición Canaria por 1000 €. Por si cabía alguna duda de que lo que ella dice es lo que tiene que hacer el partido. Y sin rechistar.https://t.co/DoTaCM48Q9 — 🌜AxturCelta🌛 (@AxturCelta) January 13, 2020

URGENTE: según testigos presentes en el Comité Permanente de CC, Ana Oramas ha pagado al contado la multa de 1.000€ por desobedecer al partido y además le ha metido un billete de 100€ a Barragán en el bolsillo diciéndole «toma, cómprate algo bonito». — El Baifo Ilustrado (@baifoilustrado) January 13, 2020

La multa son 500 bocadillos de mortadela. — Juan Márquez (@JMarquezFand) January 13, 2020

Quédate con quién te castigue como Coalición Canaria ha castigado a Ana Oramas por su indisciplina. — El fonil (@uby77) January 13, 2020

Coalición Canaria se pone sería y no va a pasar por alto la deslealtad de Ana Oramas al votar no a la investidura de Sánchez en contra de la decisión del partido.

Le ha puesto una multa de 1.000 €, gana 7.000 al mes.

De coalición Canaria no se cachondea nadie, han declarado. — javi (@escarvasopas) January 13, 2020

Cuesta más una matrícula universitaria que saltarte las normas de Coalición Canaria. — Andrés (@And89_3) January 13, 2020

Coalición Canaria le pone a Ana Oramas una sanción de 1.000€ por su No a Sánchez. Como haga un crowdfunding saca para montar un par de pymes. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) January 13, 2020