El concierto de Roger Hodgson sale del Gran Canaria Arena al aire libre y los promotores dicen que mejorará el sonido

El concierto de Roger Hodgson en Gran Canaria, previsto para el próximo 26 de julio en el Gran Canaria Arena, se celebrará finalmente en el Anexo del Estadio de Gran Canaria. Un cambio de última hora que los promotores justifican en que, a pesar de que se celebrará al aire libre, se realizarán mejoras en el sonido.

En cuanto a los motivos del cambio de localización, los organizadores insisten en que responde al empeño de "mejorar las condiciones técnicas, realizando una mayor inversión tanto en el apartado de luces como en el de sonido y audiovisuales". En un comunicado, explican que la acústica del recinto mejora al ser "un espacio abierto", que también "ofrece mayor comodidad a los asistentes".

La organización subraya que se respetará la ubicación de las entradas, colocando una grada frontal. Las gradas laterales se ubicarán en sillas, mejorando sensiblemente la acústica de estas zonas. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas. Además, insisten en que el concierto comenzará a las 21.30 horas y contará con el mismo aforo, 3.500 personas. Todavía quedan las últimas entradas a la venta (menos de 1.000), que se pueden adquirir en www.mastaquilla.es y en El Corte Inglés.

Voz legendaria de Supertramp

El que fuera fundador, líder, voz y compositor de Supertramp presentará en concierto la gira de conmemoración del 40 aniversario de la publicación de su disco más vendido, Breakfast in America, que arrancó en el mes de enero en Nueva Zelanda y finalizará en Canadá. En este concierto se podrá disfrutar de los temas clásicos de la banda británica.

Roger Hodgson ha sido reconocido como uno de los músicos, cantantes y letristas más apreciados de nuestra época. Fue la voz legendaria de Supertramp y compuso los mayores éxitos de la banda, -Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer, Take the Long Way Home, Breakfast in America, It’s Raining Again, School, Fool’s Overture y muchos otros.

Sus canciones han superado con creces el paso del tiempo y han hecho que Roger y Supertramp tengan un seguimiento fiel en todo el mundo. Durante la época en que Roger lideró el grupo, Supertramp vendió más de 60 millones de discos y se convirtió en un fenómeno del rock a nivel mundial.

Roger nació en Portsmouth (Inglaterra) y pasó la mayor parte de su infancia en una residencia de estudiantes, donde la guitarra se convirtió en su mejor amiga. A la edad de 12 años empezó a escribir canciones, y poco a poco fue aprendiendo a tocar el piano, el bajo, la batería e incluso el violonchelo. Poco después de abandonar el instituto, grabó su primer disco, un single llamado Mr. Boyd, con una banda de sesiones bautizada como Argosy de la que formaba parte el pianista Reg Dwight, quien más tarde sería famoso bajo el seudónimo de Elton John.

En aquella época conoció a Rick Davies y entre ambos formaron el núcleo de Supertramp. Sus primeras composiciones llamaron la atención de A&M Records y en 1969 publicaron su primer disco, también llamado Supertramp. Roger tenía entonces 19 años. Poco después de su segundo álbum, Roger y Rick comenzaron a componer por separado, aunque igual que habían hecho antes John Lennon y Paul McCartney seguirían firmando las canciones de forma conjunta. En 1973 el grupo publicó Crime of the Century, cuya canción Dreamer, escrita por Roger, se convirtió en un éxito mundial e impulsó al disco hasta lo más alto de las listas. Supertramp había emergido.

A lo largo de los ocho años siguientes, conocidos por los fans como “la época dorada”, Supertramp publicó cuatro discos de estudio que le llevó a recorrer varias veces el planeta en otras tantas extensas giras mundiales. El punto culminante de la carrera del grupo tuvo lugar con el éxito mundial del álbum Breakfast in America, que vendió 18 millones de copias. Las composiciones y la producción de Roger dieron sus frutos en tres famosos singles extraídos del disco: The logical song, Take the long way home y Breakfast in America.

Roger dejó Supertramp en 1983 para vivir en la naturaleza junto a su nueva familia y seguir adelante con su búsqueda espiritual. Se construyó un estudio en su casa con el fin de poder seguir trabajando mientras se dedicaba a criar a sus dos hijos pequeños. Su primer disco en solitario, In the eye of the storm, fue publicado en 1984 y se convirtió en un éxito internacional, llegando a vender más de 2 millones de copias, aunque Roger prefirió quedarse en casa con su familia en vez de salir de gira. En 1987, la misma semana que se publicaba su segundo disco (Hai hai), Roger tuvo un accidente casero y se rompió las dos muñecas. Los médicos le dijeron que no podría volver a tocar jamás, pero después de un largo período de recuperación y terapia, él les demostró que estaban equivocados.

Diez años después publicó su primer disco en directo, Rites of passage, al que siguió en 2000 un nuevo álbum de estudio, Open the door. Retrospectacle - The Supertramp Anthology, publicado en 2005, es un disco doble que contiene muchos clásicos grabados por Supertramp entre 1969 y 2005. Este recopilatorio recoge gran parte del legado de Roger, ya que compuso y cantó 14 de las 32 canciones que comprende, además de haber aportado su toque creativo a todas las demás excepto a una.

Roger ha seguido componiendo música hasta nuestros días y tiene más de 60 canciones pendientes de ser publicadas. En la actualidad actúa a veces él solo y otras acompañado de orquestas, interpretando un amplio repertorio de sus grandes éxitos con Supertramp y de su etapa en solitario. Treinta y cinco años después de componer Give a little bit, Roger fue galardonado por dicha canción, una de las más interpretadas a lo largo del año 2005 en el repertorio de la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores). En 2007 volvió a recibir un nuevo premio de la ASCAP a raíz del gran éxito obtenido por una nueva versión de Breakfast in America.

En 2006 Roger publicó su primer DVD, grabado en directo durante una de sus actuaciones en Quebec. Take the long way home - Live in Montreal alcanzó la categoría de disco de platino en solo 7 semanas y llegó al número 1 de todas las listas de Canadá, donde ya es disco de multi-platino. El DVD fue publicado a escala mundial en septiembre de 2007, permitiendo así que esas canciones que han marcado nuestras vidas lleguen hasta todos los corazones y todos los hogares.

La banda que suele acompañar a Hodgson en estos últimos años está compuesta por Bryan Head (batería y voz), Aaron Mcdonald (saxofón, teclados, armónica y coros), Kevin Adamson (teclados y coros) y David J. Carpenter (bajo y coros).