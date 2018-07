Nueva Canarias deja en suspenso el acuerdo electoral con el PSOE hasta que se aplique el descuento del 75%

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha hecho este lunes un llamamiento a la movilización social e institucional en todas las islas para exigir al Gobierno del PSOE la aplicación inmediata de la bonificación del 75% del avión y el barco al resto del Estado. El líder de la formación cree que la sociedad canaria "no puede permitir un talante vejatorio y el ninguneo" del ministro de Fomento, José Luis Ábalos y, por ello, anunció que deja en suspenso el acuerdo electoral con los socialistas hasta que se restituya este "derecho a todos los canarios".

En la misma línea se mostró el diputado canario Pedro Quevedo en el Congreso donde aseguró que a partir de ahora no queda garantizado el compromiso de su partido con los socialistas hasta que este descuento sea efectivo.

"Canarias no va a entender que se nos hurte la aplicación de un derecho reconocido con carácter indefinido y, menos, cuando sólo depende de la voluntad política de los socialistas porque, desde el punto de vista legal, no hay problemas", aseguró.

En su condición de portavoz parlamentario adelantó que, junto con el de CC, José Miguel Ruano; ambos grupos elaborarán una proposición no de ley y promoverán la convocatoria de un pleno extraordinario de forma inmediata, que propondrán al resto de los grupos.

Rodríguez insiste en que hay un mecanismo legal, el decreto ley, que permite aplicar de forma inmediata la bonificación. Además, añade que no es la única vía posible, también se puede dar un acuerdo de Gobierno o a una orden ministerial.

"No obstante y amparado por el artículo 86 de la Constitución, por el Tribunal Constitucional y recogido en la aprobada Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 con carácter indefinido, no hay quien estudiando el caso no concluya que la vía del decreto ley", señaló.

Es un "derecho que tenemos reconocido, no se trata de ningún privilegio" y la responsabilidad de su "incumplimiento será exclusivamente del Gobierno socialista", advirtió Román Rodríguez, para el gabinete socialista tiene una segunda oportunidad en el Consejo de Ministros del próximo viernes, para "reconsiderar y corregir el trato y talante vejatorio" demostrado, hasta el momento, por el ministro Ábalos.

Las conexiones marítimas y aéreas interinsulares y con el resto del continente son "vitales porque afectan a nuestro régimen de convivencia (cohesión social y desarrollo económico) y, lo mínimo exigible, al Ejecutivo estatal es que respete los procedimientos que nos hemos dado entre todos", según Román Rodríguez.

Para Nueva Canarias, la respuesta de Madrid no puede demorarse ni un semana más y, menos esperar, al próximo otoño o los seis meses", que contemplaba Fomento la semana pasada y que hoy, según ha anunciado el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, puede ser el próximo viernes porque Ábalos se compromete a estudiar el decreto ley. "En qué quedamos", se preguntó el presidente de NC para censurar esta forma de "jugar con la voluntad" de los canarios.

Observó que, por el momento, las miles de familias y personas afectadas en las islas por la negativa a autorizar ya la aplicación de la bonificación del 75% "se han mostrado contenidas en su malestar". La pregunta es si éste va a ser el "enfoque" que el Gobierno del PSOE va darle a sus relaciones con Canarias.

"Sin respeto ni reconocimiento mutuo", el presidente de NC albergó la posibilidad de que surjan nuevos contratiempos para el total cumplimiento del resto de los acuerdos presupuestarios. Entre ellos, los convenios y demás políticas aprobadas para Canarias en el PGE de 2018, como la pobreza.