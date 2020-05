Este año "no habrá Romería del Pino" en Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado este martes que este año no se va a poder celebrar la tradicional Romería Ofrenda a la Virgen del Pino del 7 de septiembre en Teror, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.



En una entrevista en la cadena COPE, Morales ha dicho que estaba en condiciones de adelantar que "no se va a poder hacer" la romería ofrenda con el tradicional formato multitudinario, al tiempo que ha comentado que "habrá que buscar otras fórmulas para celebrar y homenajear" a la virgen.



En su intervención en el programa La Mañana en Gran Canaria, con Javier Benítez, el presidente del Cabildo ha lamentado que por ahora "es imposible preparar cualquier acto con mucha antelación dada la incertidumbre que se presenta en todo el Estado" por la posible propagación de los contagios de la pandemia.



Morales ha asegurado que no es posible realizar la romería en honor a la Virgen del Pino de la manera en la que los grancanarios están acostumbrados.



El presidente del Cabildo ha avanzado que está en estudio cuáles serán los actos de las Fiestas del Pino que se podrán mantener y cuáles no, ya que, según ha resaltado, no se puede asumir el riesgo de que miles de personas aglutinadas por las calles de Teror.



Antonio Morales ha reconocido que el programa de actos del Pino no está cerrado -el Cabildo lo está gestionando con el Ayuntamiento de Teror-, pero ha desvelado que "se estudian fórmulas alternativas para que pueda celebrarse la ofrenda", para que la ciudadanía pueda seguir mostrando su lado más solidario con las personas más vulnerables.



Además, el presidente aseguraba que, a pesar de que aún no se han puesto en contacto con la Diócesis de Canarias, tiene claro que todas las instituciones que tienen que ver con las Fiestas del Pino apostarán por esa línea, dado que "es impensable mantenerlas como marca la tradición por las aglomeraciones de personas" que se producen para homenajear a la patrona.



Fuentes de la Villa Mariana han indicado a Efe que estudian con el Cabildo insular la forma de mantener la "esencia" de la ofrenda a la Virgen del Pino con los 21 municipios de la isla, porque las Fiestas no van a poder ser de forma presencial como hasta la fecha.



También la programación se podría extender en el tiempo -adelantándola- para no concentrarla en unas semanas, que las peregrinaciones a la Basílica de Teror no se limiten fundamentalmente al 7 de septiembre, sino que se puedan repartir en varias jornadas previas para evitar imágenes multitudinarias de las últimas ediciones.



Añaden las fuentes, asimismo, que no se suspenderán los conciertos que estaban programados para estas fiestas para "no dañar aún más al sector", muy perjudicado por esta crisis sanitaria, pero han asegurado que serán virtuales a través de las redes sociales.