Los chefs Paco Roncero, Erlantz Gorostiza y Yolanda León alaban la calidad de los productos de Gran Canaria

Los chef de reconocido prestigio nacional y que suman cinco estrellas Michelin, Paco Roncero, Erlantz Gorostiza y Yolanda León, alabaron este sábado la alta calidad de los productos de Gran Canaria, y utilizaron cochino negro, merluzas, algas, aguacates y quesos para preparar sus platos de alta cocina durante las exhibiciones gastronómicas en la Feria Gran Canaria Me Gusta.



Según explica el Cabildo en un comunicado, los cocineros recorrieron este viernes la isla y conocieron la gran variedad de los productos de la tierra a través de la finca La Laja y Texeda, la bodega Bentayga y el Banco de Algas y están sorprendidos con los sabores que pudieron descubrir.



Paco Roncero, chef ejecutivo y director de NH Collection Casino Madrid con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, además de Premio Nacional de Gastronomía 2016, reconoce que se ha quedado con ganas de conocer mucho más porque está “gratamente sorprendido” con la Isla. Explicó que las sensaciones que le habían transmitido otros cocineros no concuerdan en nada con la realidad que pudo comprobar, porque descubrió que en Gran Canaria “hay de todo y más” con una alta calidad.



Otro de los grandes descubrimientos para él han sido los cuchillos canarios, que le han dejado “alucinado” y confía poder llevarselos a Madrid. Roncero cerró este sábado la cocina en vivo de la Feria con la elaboración de tacos de cochino negro y aguacate, seguido por navajas a la parrilla con mojo vegetal con un toque picante, y por una merluza rellena con buey de mar. Por último, de postre hizo un plato llamado Sweet Asia, con influencias de la cocina asiática mezclada con la canaria al tener cilantro, que hicieron las delicias del numeroso público que se arremolinó en el espacio Gran Canaria Cocina.



Erlantz Gorostiza, director gastronómico del grupo Martín Berazategui en Canarias y chef del restaurante MB en Tenerife con dos estrellas Michelin, hizo una crema de queso acompañada por cochino negro. Aseguró que quiso utilizar esta materia prima porque es la isla de los quesos y reconoció que Gran Canaria ha evolucionado en los últimos años y que está en un momento “efervescente” ya que cada vez los productos de la tierra tienen más acogida y eso ha conllevado que las empresas hayan también avanzado.



Gorostiza explicó que hay nuevos productores para tener en cuenta, ya que, por ejemplo, él compra flores y brotes para elaborar sus platos a una empresa de Gran Canaria, que considera un ejemplo a seguir al tener un producto muy especializado.



También Yolanda León, chef del restaurante Cocinandos con una estrella Michelin, utilizó las exquisiteces de la tierra para su exhibición gastronómica. Para ello reinterpretó platos típicos al hacer un mojo verde con un toque de algas y un aguacate en tempura. También versionó el queso a la plancha y lo convirtió en buñuelos de queso de cabra y oveja rellenos de un chutney de mango. Por último, usó papas para hacer un coulant con trufa y yema de huevo.



León, asidua a Gran Canaria y conocedora de su gastronomía, también reconoció que el recorrido que hicieron ayer le sorprendió porque pudo descubrir el café, los mangos, los aguacates, las algas, el vino y las cervezas artesanales. Ha resumido la experiencia como “maravillosa” y destacó el increíble potencial del Banco Español de Algas para la cocina.



Además de Roncero, Gorostiza y León, durante este sábado cocinó en vivo Safe Cruz, chef del restaurante Gofio y Cuerno de Cabra y premio Mejor cocinero canario por el mundo en 2017. En su demostración hizo aguacates rellenos de bonito, un escabeche cremoso con caballa del país y cebolla de Gáldar, además de una batata blanca con cherne para reinterpretar el sancocho. Destacó también la alta calidad de los productos de la tierra y aseguró que eso se nota en el plato.



Los cocineros no han sido los únicos que han alabado el producto de Gran Canaria, ya que también lo hizo el crítico gastronómico y periodista del Grupo Vocento, Carlos Maribona, que ha llegado a la Isla junto con los chefs. No visitaba Gran Canaria desde hace más de 10 años y reconoce que ha visto un cambio muy importante, para bien. “La apuesta de la Isla por la gastronomía es evidente y se nota en los productores porque antes estaban desanimados y ahora se les ve con ganas e ilusión porque saben que tienen un mercado”, explicó.



Maribona detalló que siempre le ha llamado la atención la gran variedad de los quesos, con una media de calidad muy alta, y que este sector también ha evolucionado al igual que los vinos. Aunque el avance no ha sido solo en estos dos productos, sino en todos los terrenos y destacó también las cervezas artesanas. “Toda la isla está en un nivel gastronómico muy competitivo”, resumió.



La cocina en vivo del espacio Gran Canaria Cocina continúa este domingo con una exhibición del profesor grancanario del Basque Culinary Center Lolo Román, que destacará el producto local en los platos de vanguardia. También habrá un taller de coctelería a cargo de Jony Santana y la demostración gastronómica ‘Trashumancia y Queso Flor en tres tiempos’ por Abraham Ortega y Davidoff Lugo de la Asociación Mojo Picón.