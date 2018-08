Ryanair aplica el 75% de descuento para residentes tras las quejas de los últimos días

Ryanair ha rectificado este lunes y ya aplica el 75% de descuento para residentes en viajes a la Península tras las quejas de los últimos días. Este mismo día además Facua ha anunciado que denunciará a la compañía por las anomalías al aplicar este descuento, primero retrasándose cuando entró en vigor y en los últimos días imposibilitándolo en su web.

Además, el mismo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, advirtió también este lunes a la compañía durante su viaje a La Palma que tiene la obligación de consignar el 75% en los vuelos a la Península y ha avisado de que no dar esa facilidad es "un hecho sancionable".

Estos últimos días, al intentar comprar vuelos desde Canarias o Baleares no solo no aparecía claramente el descuento aplicable sino que, aún haciendo distintas pruebas con destinos y fechas el resultado siempre era que no había viajes disponibles a ningún precio.

Este mismo lunes por la mañana se podía constatar al entrar en la web de Ryanair que al intentar comprar un billete desde Canarias o Baleares a cualquier punto de la Península, en el apartado de selección de los diferentes subsidios aplicables solo estaban presentes la opción del 50% de descuento, del 55% para familias numerosas, o el 60% para las familias numerosas residentes especial. Sin embargo, el 75% no se encontraba.