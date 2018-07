Ryanair retrasa un día la aplicación del descuento a residentes insulares

Ryanair no aplicará el descuento del 75% en los billetes de avión de residentes en territorios españoles no peninsulares hasta este martes por el "poco tiempo" que el Gobierno le ha dado para realizar los cambios técnicos necesarios, a pesar de que esta obligación ha entrado en vigor a las 09.00 horas.



A través de su página web, Ryanair ha explicado que no podrá realizar "todos los cambios técnicos necesarios para ofrecer el nuevo subsidio" hasta el martes, "debido al poco tiempo dado por el Gobierno Español para implementar el aumento del subsidio al 75%".



El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el acuerdo del Gobierno que permite la puesta en marcha de esta nueva bonificación, que pasa del 50% al 75% sobre la tarifa regular para los viajes aéreos y marítimos entre la península y Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.



El acuerdo, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, ha entrado en vigor a partir de las 09.00 hora peninsular.



Otras aerolíneas ya han implementado este descuento, aunque en el caso de Air Europa, según su página web, se están produciendo problemas de disponibilidad debido a la "alta demanda".