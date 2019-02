Sábado con posibilidad de lluvias en Canarias

Los intervalos nubosos, con lluvias débiles localmente moderadas, predominarán este sábado en el norte de las islas de mayor relieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, con tendencia a poco nuboso al final de la tarde.



Temperaturas sin cambios, salvo en ligero ascenso en las máximas de las islas más occidentales y ligero descenso en las máximas de las orientales.



Viento del noroeste moderado, girando a norte a lo largo de la tarde. En cumbres centrales de Tenerife, noroeste a norte fuerte, con alguna racha de muy fuerte al principio.







En el mar habrá componente noroeste fuerza 4 o 5 rolando a norte fuerza 4 o 5 por la mañana. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros. En costas sureste y sur, habrá componente variable 2 a 4 y marejadilla o marejada.







PREVISIÓN PARA ESTE SÁBADO POR ISLAS:



LANZAROTE



Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del noroeste flojo a moderado que girará a nordeste al final del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 12 21







FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado que girará a norte al final del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 14 20







GRAN CANARIA



Intervalos nubosos en general, tendiendo a poco nuboso al final del día. Lluvias débiles localmente moderadas en el norte de la isla. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del noroeste moderado que girará a norte por la tarde, más intenso en extremos nordeste y noroeste. Brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 21







TENERIFE



Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final del día. Lluvias débiles localmente moderadas en el norte de la isla. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento del noroeste flojo a moderado que girará a norte por la tarde. En cumbres centrales, noroeste a norte fuerte, con alguna racha de muy fuerte al principio. Brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 15 21







LA GOMERA



Intervalos nubosos. Lluvias débiles en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste moderado que girará a norte por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 16 22







LA PALMA



Intervalos nubosos. Lluvias débiles localmente moderadas en el norte y nordeste. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado que girará a norte por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 14 21







EL HIERRO



Intervalos nubosos. Lluvias débiles en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste moderado que girará a norte por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 13 17