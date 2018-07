Salud Pública, sobre los videojuegos: "Si se va a fomentar el sedentarismo, no será buena estrategia"

El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Juan Alemán, ha dicho este viernes respecto al proyecto de la Consejería de Educación de promocionar una liga de videojuegos en los centros educativos públicos que fomentar este tipo de actividad en ese ámbito "depende del uso que se le dé" y si producen adicciones o sedentarismo representan un problema.



Alemán agregó que conoce los objetivos del programa de la Consejería de Educación y entiende que "ha sido elaborado por personas que han sopesado los beneficios y los riesgos de esa actividad".



"Si se va a orientar a los alumnos hacia el buen uso de esa tecnología, más vale tenerlos de lado que no de frente, pero si se va a fomentar una actividad que aísla al niño y que fomenta el sedentarismo no será una buena estrategia", dijo Alemán respecto el proyecto de la Consejería de Educación, considerado "totalmente inapropiado" y "desesperanzador" por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias.



Para el director general, el problema no está en el videojuego, sino en el abuso y en el uso que se haga de él, porque "hay videojuegos que potencian y motivan la actividad física", como es el caso de las simulaciones de baile.



"Si a través de este tipo de videojuegos consigues motivar a la juventud para que se mueva y combatir el sedentarismo es una herramienta a favor; pero si el videojuego no exige una movilidad ni una actividad física del usuario y produce adicciones o le roba tiempo para otras actividades, tenemos un problema", explicó.



José Juan Alemán realizó estas consideraciones durante una rueda de prensa en la que, acompañado por el director general de Juventud, Sergio Eiroa, presentó un programa de colaboración entre ambos departamentos para el uso "sano y responsable" de las redes sociales y los dispositivos móviles entre los jóvenes.



Sergio Eiroa dijo respecto al fomento de los videojuegos en los colegios públicos que "es una realidad que a los chicos y las chicas les gustan esas cosas", así que "por qué no", se preguntó, y añadió que "hay que hacerlo de manera regulada y haciendo buen uso de ellos".



La campaña de las direcciones generales de Salud Pública y de Juventud para el uso responsable de las redes sociales y de los móviles, denominada Desenrédate, persigue la información, formación y prevención del mal uso y el riesgo de adicción a las nuevas tecnologías, incluido el uso creciente de las apuestas en línea, el sexting y el acoso en las redes o ciberbulling.



Las dos direcciones generales han presentado otro programa común, denominado 100% salud, para la prevención de las drogodependencias y la promoción de la salud en el ámbito comunitario.



Para ello se va a formar a colíderes que practican la modalidad deportiva de la calistenia para que ejerzan como agentes de salud, prevención de las drogodependencias, diversidad sexual, diversidad disfuncional, igualdad, violencia de género y hábitos saludables.



"Es una iniciativa llevada a cabo por jóvenes con asesoramiento y supervisión pública que persigue recuperar espacios comunitarios habitualmente utilizados para el consumo de drogas, de manera que los jóvenes sean capaces de crear comunidad en sus barrios", dijo el director general de Salud Pública.