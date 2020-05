Canarias supera las 29.000 pruebas PCR realizadas a más de 20.000 sanitarios

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha realizado 29.309 pruebas reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de la COVID-19 a 21.581 trabajadores del Servicio Canario de la Salud, el 69,6% de los aproximadamente 31.000 con los que cuenta este servicio.



En esas pruebas se han detectado 586 casos positivos, de los que 541 han sido bajas laborales, si bien ya están de alta e incorporados a su actividad laboral 388 y quedan de baja 153.



De las 29.309 pruebas realizadas en el SCS, 19.575 fueron a profesionales de categorías sanitarias, el 66,7%, fundamentalmente a personal facultativo y de enfermería.



De las 9.734 PCR restantes, se hicieron a trabajadores de las categorías no sanitarias, celadores, personal administrativo y de gestión y servicios de los hospitales, centros de Atención Especializada y de la red de Atención Primaria.



En el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, se han realizado pruebas PCR a 4.731 trabajadores de un total de 5.321 efectivos, lo que supone que el cribado se ha extendido al 89% de la plantilla.



Se han constatado 122 resultados positivos que, en relación a los efectivos del hospital, representan el 2,2% y respecto al número de test realizados (4.731), el 2,5%.



De los 122 positivos, 24 se corresponden a PCR positivas y 98 a IgG positivas.



En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, se ha sometido a pruebas de detección a 5.263 trabajadores de 6.432 efectivos totales, lo que supone que el 81,8% de la plantilla ha sido cribada.



Este hospital es el que ha realizado hasta el momento un mayor número de PCR y test de anticuerpos a trabajadores (14.961 pruebas).



El número de PCR positivas ha sido de 415, si bien el número de trabajadores considerados casos confirmados según criterios epidemiológicos es de 188 (2,9% de la plantilla).



En el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria se han realizado pruebas a 5.509 trabajadores, sobre un total de 5.800 efectivos, lo que supone que, hasta el momento, el cribado alcanza el 94 por ciento de la plantilla. Se prevé finalizar el cribado de su personal durante la próxima semana.



Se han obtenido 66 resultados positivos, tanto con PCR como con test de anticuerpos, que representan el 1,1% de la plantilla.



Por lo que respecta al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, ha realizado pruebas de detección de coronavirus a un total de 1.913 trabajadores de un total de 4.389 efectivos, lo que se traduce en una cobertura del 43,5% de la plantilla.



Se han constatado 25 casos positivos, 19 con PCR y 6 con test de anticuerpos, que representan el 0,5% del total de efectivos del hospital y el 0,7% de los 3.257 test realizados (1.764 PCR y 1.493 test de anticuerpos).



En la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife se han sometido a pruebas 3.075 trabajadores, de un total de 3.375 efectivos, lo que eleva el cribado al 91,1% de su personal.



Las pruebas han tenido como resultado 62 PCR positivas que suponen el 1,8% del total de efectivos de la Gerencia y el 2% del número total de test realizados.



En la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria se han realizado pruebas de detección a 2.225 trabajadores, sobre un total de 3.400 efectivos, lo que extienden el cribado hasta el 65,4% de la plantilla.



El número acumulado de trabajadores de esta Gerencia con resultado positivo en las pruebas desde el inicio de la epidemia es de 36, que incluye 3 casos con PCR+ detectados durante el cribado. Sobre el total de efectivos, los 36 casos suponen el 1% .



Respecto a las gerencias de las islas no capitalinas, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote se han realizado pruebas de detección a 1.481 trabajadores (PCR y test rápidos), lo que extienden el cribado al 59,2% de sus efectivos (2.500 trabajadores).



Se han constatado 11 profesionales positivos en coronavirus, que representan el 0,4% de la plantilla.



Los 11 casos que dieron positivo ya están dados de alta y se corresponden a 8 efectivos del Hospital Doctor José Molina Orosa, 2 del Hospital Insular de Lanzarote y 1 efectivo de un centro de salud.



En la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura se han realizado pruebas a 1.115 trabajadores, de un total de 1.492 efectivos, lo que representa el 74,7% de la plantilla.



Se han constatado 3 casos positivos en coronavirus por PCR, que suponen el 0,2% de la plantilla y del total de PCR realizadas (1.040). Este hospital ha realizado, asimismo, 1.110 test de anticuerpos.



La Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma ha finalizado el estudio de cribado entre los 1.530 efectivos que componen su plantilla, con un resultado de 5 trabajadores positivos en coronavirus, de categorías sanitarias y no sanitarias, que representan el 0,3% de la plantilla de la Gerencia.



En la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera se han realizado pruebas PCR a 426 trabajadores, de una plantilla que supera los 500 efectivos, por lo que el cribado se eleva al 85,2%.



Se han constatado cuatro resultados positivos en 3 trabajadores, que representan el 0,6% del total de efectivos y el 0,7% de los cribados.



En cuanto a la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro, se ha cribado al 100% de la plantilla, más de 250 trabajadores, sin ningún resultado positivo en coronavirus.