Sanidad aconseja evitar exposición prolongada al aire exterior ante la calima

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha aconsejado tomar precauciones ante la presencia de la calima, como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.



El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias, y en muchas ocasiones se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.



La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio, informa la Consejería de Sanidad en un comunicado.



Por lo tanto, se recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios -como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas medidas como no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas, realizar la limpieza del polvo con paños húmedos, mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse y no realizar ejercicios físicos en el exterior



En caso de empeorar los síntomas respiratorios se debe llamar al 112, precisa la Consejería de Sanidad.